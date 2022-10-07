Победители "Энергии пера" будут награждены на РЭН

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7 октября 2022, 14:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГИЯ ПЕРА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Ассоциация "Глобальная энергия"
Ассоциация «Глобальная энергия» проведет награждение победителей международного медийного конкурса «Энергия пера» 12 октября 2022 г. в рамках форума «Российская энергетическая неделя», который пройдёт в Москве, в «Манеже».
Конкурс проводился в нескольких номинациях:
В этом году организаторы получили 143 заявки и предоставили их независимым экспертам, которые сформировали шорт-лист. В него вошли 6 конкурсных работ в каждой номинации. Затем жюри конкурса определило победителей, выбрав лучшие заявки из-шорт-листа на основе фиксированных критериев: например, телеграм-каналы оценивались по оперативности и глубине анализа, материалы пресс-служб – по информативности и общественной значимости, а сюжеты на ТВ – по актуальности и профессионализму подачи.
«Происходящая на наших глазах трансформация мировой энергетики повышает значение экспертов и журналистов, пишущих и рассказывающих об отрасли. Энергопереход, скачки сырьевых цен, ренессанс атомной энергии – эти и другие темы требуют обстоятельного и глубокого анализа, выполненного на языке, доступном для широкой аудитории. Поощрить работы, отвечающие этим критериям, и призван конкурс», – отметил Сергей Брилёв, президент ассоциации «Глобальная энергия».
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