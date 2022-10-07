Компания «Россети Тюмень» подключила к электрическим сетям объекты ФГАУ «Аварийно-спасательное формирование «Западно – Сибирская противофонтанная военизированная часть» в ХМАО-Югре. Для выдачи 260 кВт мощности энергетики проложили 2 кабельные линии и обеспечили технологическое присоединение электроустановок. Стоимость проекта составила более 2 млн рублей.

«Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть» является единственным аварийно-спасательным формированием в Западной Сибири, способным профессионально выполнять работы по ликвидации аварий на скважинах нефтегазовых месторождений. Для электроснабжения здания инженерно-лабораторного корпуса и производственных складов «Россети Тюмень» построили две кабельных линии 0,4 кВ общей протяженностью 500 метров. Чтобы не прерывать транспортные потоки, более 160 метров линий проложено под проезжей частью методом горизонтального наклонного бурения. Энергетики установили на объекте автоматический выключатель для защиты сети от перегрузок и токов короткого замыкания, а также смонтировали узел коммерческого учета электроэнергии. Энергоснабжение объектов МЧС организовано от питающего центра 110 кВ «Шукшинская».

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия региона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Напомним, что ранее энергокомпания обеспечила электричеством СНТ «Маяк» в Тюменской области, где почти 30 лет не было централизованного электроснабжения.