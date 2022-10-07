Японская компания TEPCO Power Grid (TEPCO), выполняющая в том числе функции системного оператора на обслуживаемой территории, через британскую дочернюю компанию TEPCO Power Grid UK Ltd подписала соглашение о поглощении британской компании FI1 Ltd и тем самым стала миноритарным акционером в проекте трансграничного соединения постоянного тока NeuConnect 500 кВ, которое соединит энергосистемы Великобритании и Германии.

NeuConnect будет первым трансграничным электрическим соединением между двумя крупнейшими рынками Европы и соединит энергосистемы британского острова Грейн в графстве Кент и регион Вильгельмсхафена в немецкой Нижней Саксонии. Соединение пройдет через британские, нидерландские и немецкие воды. Суммарная протяженность подводной и наземной частей составит около 725 км, пропускная способность − до 1,4 ГВт в обоих направлениях. Проект должен обеспечить более устойчивое и безопасное электроснабжение потребителей и гибкость рынков в обеих странах, а также внести вклад в реализации их целей по достижению «углеродной нейтральности».

NeuConnect станет вторым проектом в портфеле TEPCO в области ВИЭ в Европе. Компания также приобрела часть акций шельфовой ВЭС Triton Knoll 857 МВт, расположенной у побережья британского графства Линкольншир и введенной в эксплуатацию в ноябре 2021 г. По заявлениям TEPCO, компания поддерживает глобальный «энергопереход» и одновременно обеспечение надежного функционирования энергосистем.

Официальный сайт TEPCO

Фото: neuconnect-interconnector.com