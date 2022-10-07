Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Производство лопастей на заводе "Вестас Мэньюфекчуринг Рус" в Ульяновске планируется поэтапно остановить до конца года, завод законсервировать, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

"До конца 2022 года запланирована поэтапная остановка производства с последующей консервацией завода и выплатой компенсаций персоналу", - говорится в ответе ведомства на вопросы агентства о судьбе предприятия после ликвидации датской Vestas местных "дочерних" структур в рамках ухода из России.

"Минпромторгом России прорабатывается вопрос сохранения производственной площадки с последующей реорганизацией персонала предприятия. На сегодняшний день заинтересованность в приобретении завода обозначил ряд организаций", - отметили при этом в министерстве.

Остановка производства не должна повлиять на проекты "Ветропарков ФРВ" (структуры "Фортума"): обязательства перед ними по выпуску лопастей для четырех ветростанций в этом году планируется выполнить, сказали в ведомстве.

У датской Vestas в России два производства - завод в Ульяновске по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) (работает с конца 2018 года), а также производство гондол в Дзержинске на базе завода Liebherr. Последний "работает в штатном режиме", но гондолы сейчас не выпускает, отметили в комментарии.

ООО "Вестас Мэньюфекчуринг Рус" обратилось в Минпромторг России "с инициативным предложением о расторжении СПИК по соглашению сторон в связи с существенным изменением условий реализации проекта". Этот вопрос сейчас рассматривается.

"Предварительно руководство компании выразило готовность возместить объем налоговых отчислений, недополученных в связи с применением мер стимулирования и поддержки деятельности в сфере промышленности, предусмотренных СПИК. Объем будет определен в ходе проведения сторонами процедуры расторжения СПИК", - заключили в Минпромторге.

Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas решил ликвидировать свои российские структуры - "Вестас Рус" (по данным ЕГРЮЛ, срок ликвидации - 15 сентября 2023 года) и ООО "Вестас Мэньюфекчуринг Рус" (срок ликвидации - 22 сентября 2023 года). Весной компания решила уйти из России. Изначально речь шла о приостановке проектов, но потом стало известно, что это решение затронет и судьбу производств компании в стране.

Vestas - технологический партнер Фонда развития ветроэнергетики (ФРВ, контролируется "Фортумом") в России.

Ранее структуры "Фортума" через региональные суды добились предварительных обеспечительных мер о передаче им на хранение имущества "Вестас Рус" и запретов распоряжаться им и вывозить. Впрочем, в конце июля те же региональные суды отменили эти меры: согласно материалам судов, в ряде случаев "Вестас Рус" урегулировала претензии компании, структуры "Фортума" сами заявили об отмене мер. "Учитывая, что стороны достигли соглашения по существу обозначенных заявителем притязаний, вопрос о передаче спора на рассмотрение третейским судом отпал, заявление подлежит удовлетворению", - говорится, например, в определении суда Волгоградской области, к которому "Восьмой ветропарк ФРВ" обратился с заявлением об отмене мер.