По оценке аналитической компании GlobalData, важную роль в удовлетворении спроса на электроэнергию и предотвращении потенциального энергетического кризиса в Германии в результате сокращения поставок газа и угля в страну из-за санкций ЕС в отношении России должны сыграть ВИЭ. Однако аналитики отмечают, что в результате реализации планов Германии по поэтапному отказу от атомной энергетики уже к концу 2022 г. останется недостаточно действующих традиционных электростанций для компенсации нестабильной ВИЭ-генерации. В настоящее время, принимая во внимание кризисную ситуацию в энергетическом секторе страны, ведутся переговоры о пересмотре планов по выводу из эксплуатации двух АЭС.

GlobalData отмечает, что планы по быстрому развитию ВИЭ не могут разрешить кризис, так как в Германии не хватает сетевой инфраструктуры для передачи и распределения электроэнергии, произведенной на севере страны, где расположена большая часть ВИЭ-генерации, на юге, где сосредоточены центры потребления. В настоящее время в отсутствие инфраструктуры Германия вынуждена экспортировать большую часть электроэнергии, выработанной немецкой ВИЭ-генерацией, в соседние страны, такие как Польша и Чехия, которым, в свою очередь, пришлось инвестировать в технологии, призванные защитить энергосистему от отключений в результате скачков напряжения в Германии, особенно в ветреные дни. Для устранения сетевых ограничений между севером и югом страны необходимо построить порядка 3800 км ЛЭП, но местные муниципалитеты выступают против данных предложений.

С 2003 г. Германия является одним из крупнейших экспортеров электроэнергии в ЕС. Однако, чтобы выполнить свои климатические обязательства правительство страны планирует закрыть 84 угольных ТЭС к 2038 г., и процесс начался в 2020 г., когда было закрыто 8 ТЭС. Это увеличивает зависимость страны от импортируемой электроэнергии из соседних стран, если дефицит в производстве электроэнергии не будет восполнен за счет ВИЭ. Старые ТЭС преобразуются в накопители энергии, чтобы избыточная электроэнергия от ВИЭ-генерации могла использоваться при пиковом спросе. В целом, страна готовится уделять больше внимания строительству СНЭЭ и электростанций с комбинированным производством тепла и электроэнергии, а также модернизации сетей для поддержания энергетической безопасности.

Информационно-аналитический ресурс Global Data