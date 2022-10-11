До старта Российской энергетической недели остается 1 день!

Свое присутствие на юбилейном, пятом Международном форуме «Российская энергетическая неделя» подтвердили более 3000 участников. Форум планируют посетить 16 иностранных министров из Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Мали, Мьянмы, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Турции, Шри-Ланки. Около 50 глав дипломатического корпуса. Участие примут высокопоставленные иностранные официальные лица Республики Абхазия и Узбекистана.

«Сегодня от стабильной работы отраслей ТЭК зависит энергобезопасность планеты. В этой связи важно находить точки соприкосновения между ключевыми участниками энергетических рынков. Необходимо обсуждать вызовы, проблемы, обмениваться мнениями, находить компромиссы, расширять деловые связи и развивать новые направления сотрудничества. Всему этому будет способствовать площадка РЭН-2022», - отметил вице-премьер Правительства Российской Федерации, председатель Оргкомитета РЭН Александр Новак.

«Свыше 3000 участников из более чем 70 иностранных государств. До старта РЭН – 2022 остается один день. Форум позволит и представителям бизнеса, и органам власти обсудить текущую ситуацию дел на мировом энергетическом рынке, послушать предложения представителей различных стран и учесть мнение специалистов на всех уровнях энергетической цепочки, чтобы вместе выработать предложения для дальнейших совместных действий», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

В рамках ключевых сессий Форума, иностранные гости вместе с профессиональным сообществом из России будут обсуждать темы, связанные с устойчивым энергетическим развитием между Россией и странами Африканского континента, находить решения важнейшего вопроса: что же ждет мировой нефтегазовый рынок в ближайшем будущем, а также рассуждать о продолжении создания новых объединений на фоне масштабных изменений мирового политического и экономического порядка.

Пятый Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва). Форум является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

Подробная информация о Форуме – на официальном сайте: rusenergyweek.com