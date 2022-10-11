Инвестор построит ЖК "Дзен-кварталы" в поселении Сосенское

​Девелопер ГК «А101» приступает к реализации нового проекта в Новомосковском округе столицы – ЖК «Дзен-кварталы», сообщили в Стройкомплексе Москвы.

Жилой комплекс будет строиться в пос. Сосенское на ул. Александры Монаховой, около деревни Столбово (ППТ2-5).

«Это седьмой общественно-жилой комплекс от ГК «А101» на присоединенной территории столицы. Одновременно с началом строительства первых двух домов девелопер открыл продажи в доме № 1 ЖК «Дзен-кварталы». В каждом жилом здании будет по 740 квартир», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что застройщик оформил и разместил проектную декларацию в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Это позволяет открыть продажи и объявить цены на недвижимость.

Продавать квартиры будут по новой схеме с применением эскроу-счетов. Москомстройинвест начинает следить за реализацией проектов на самой ранней стадии, в том числе сразу после публикации анализируются проектные декларации.

«Застройщик получил разрешение на строительство первых двух монолитных домов в составе комплекса с подземной автостоянкой и дизайнерским оформлением территории. Дом № 1 ЖК «Дзен-кварталы» включает два корпуса от 6 до 18 этажей», – пояснил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В новостройке будут представлены разнообразные планировки, включая редкие форматы квартир. На подземном уровне предусмотрено 302 машиноместа и 458 кладовых.

Подъезды домов будут с витражным остеклением и просторными холлами, будет выполнена авторская отделка. Появятся удобные колясочные, санузлы и специально оборудованные мойки для колес велосипедов и колясок.

Фасады домов спроектированы в лаконичном стиле. В их оформлении будут использоваться природные оттенки японского пейзажа и материалы, имитирующие натуральные поверхности: штукатурка, облицовочная плитка разных размеров и текстур. Это подчеркнет связь с природным окружением, располагающим к прогулкам и созерцанию.

«В районе откроются детские сады и образовательный центр со школой на 1275 учеников и садиком на 200 малышей – на основе собственной концепции образовательной среды ГК «А101». Кроме того, юные жители «Дзен-кварталов» смогут посещать открывшийся в ЖК «Белые ночи» образовательный центр «Формула», в состав которого входят детский сад и школа с углубленным изучением технических дисциплин, акцентом на практике и освоении азов различных профессий», – пояснила Пятова.

Войстратенко отметил, что по поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительно-монтажных работ на жилых объектах.

«После получения извещения о начале работ будет составлен график проверок. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые проведут испытания конструкций и исследования строительных материалов», – подчеркнул Войстратенко.

Новый комплекс расположен в 7,5 км от МКАД, вблизи двух станций метро Сокольнической линии: «Коммунарка и «Потапово». Из района предусмотрены выезды на скоростную автомагистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и улицу Александры Монаховой. В шаговой доступности действуют гипермаркет «Глобус», торговый центр, городские поликлиники, школа Москомспорта.

Фото:stroi.mos.ru