Подача электричества на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередач (ЛЭП). Об этом заявил во вторник советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас ситуацию удалось выправить. И город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме нового энергообеспечения под так называемые собственные нужды", - сказал он.

Карчаа также подчеркнул, что для восстановления и возвращения к нормальному функционированию ЗАЭС необходимо время и отсутствие обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. "Для того чтобы все привести в вид и надлежащее состояние согласно нормам и регламентам, необходимо, конечно, время, хотя бы какое-то затишье. В этом смысле мы как бы, с одной стороны, надеемся на лучшее, с другой стороны, понимаем, что это затишье может в любой момент быть опять нарушено Украиной, и опять посыплется с той стороны этот 155-й пресловутый калибр", - добавил он.

"Пока, к сожалению, говорить об этом преждевременно, потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение. Вся эта процедура запуска и последующего поддержания реактора в рабочем состоянии, она вся связана с электроэнергией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

11 сентября был остановлен последний работавший энергоблок станции. К отключению привели действия украинских силовиков, которые целенаправленно наносили удары по линиям электропередачи. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял ТАСС, что работа над перезапуском энергоблоков на Запорожской АЭС планируется, но сейчас не ведется из-за перебитых линий электропередачи. Как уточнял Карчаа, перезапуск может занять около недели.