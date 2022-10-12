 
Законотворчество (постановления)

Изменены правила льготного кредитования приобретения приоритетной импортной продукции

Изменены правила льготного кредитования приобретения приоритетной импортной продукции

12 октября 2022, 15:50
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИМПОРТ
Источник: Минпромторг России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
238
Авторы и источники / Правообладателям

Исключается требование о заключении импортного контракта после 1 марта 2022 года. Российские промышленные компании зачастую заключают с иностранными контрагентами рамочные контракты, а приобретение продукции осуществляется по спецификациям к ним.

Блок изменений коснулся определения импортного контракта и расширения потенциального пула российских промышленных организаций, которые смогут воспользоваться этой мерой:

  • расширен перечень продукции, на которую можно брать льготные кредиты;
  • расширен перечень целевых направлений льготного финансирования на проектирование, пусконаладочные работы и иные услуги (работы), связанные с приобретением приоритетной продукции, а также на уплату ввозного НДС и таможенных пошлин;
  • продлен предельный срок выборки по кредитам: по операционным кредитам - до 31 декабря 2022 года и по инвестиционным - до 31 декабря 2023 года;
  • добавлен новый вид финансирования - факторинг.

По отдельным решениям Правительства, также будет предоставляться льготное финансирование импорта товаров, которые не входят в Перечень приоритетных для импорта. По отдельным кредитным соглашениям будет предоставлена возможность изменения сроков выборки кредитных средств.

Изменения зафиксированы постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2022 года №1781.

Источник: Минпромторг России

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Законотворчество
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно