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12 октября 2022, 15:50
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИМПОРТ
Источник: Минпромторг России
Исключается требование о заключении импортного контракта после 1 марта 2022 года. Российские промышленные компании зачастую заключают с иностранными контрагентами рамочные контракты, а приобретение продукции осуществляется по спецификациям к ним.
Блок изменений коснулся определения импортного контракта и расширения потенциального пула российских промышленных организаций, которые смогут воспользоваться этой мерой:
По отдельным решениям Правительства, также будет предоставляться льготное финансирование импорта товаров, которые не входят в Перечень приоритетных для импорта. По отдельным кредитным соглашениям будет предоставлена возможность изменения сроков выборки кредитных средств.
Изменения зафиксированы постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2022 года №1781.
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