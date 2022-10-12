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Награждение победителей конкурса "Энергия пера" прошло на РЭН-2022

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Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков вручили награды победителям международного медийного конкурса «Энергия пера».

«Мировая энергетика переживает время трансформации, в том числе под влиянием геополитики. В этот период способность мыслить свободно, аналитически является не только одним из основополагающих факторов развития искусства журналистики, но и энергетической отрасли. Огромное значение сейчас приобретает независимый взгляд экспертов. Поэтому отраслевые новости интересуют все более широкий круг наших граждан. В этой связи особую значимость приобретает роль СМИ, которые в непрерывном режиме информируют о самых важных событиях и трендах отрасли широкий круг читателей и зрителей», – подчеркнул в обращении к победителям конкурса Александр Новак.

«Отрадно, что эта премия продолжает работать. Журналисты, аналитики, специалисты по работе со СМИ, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой – счастливые люди. Счастливые, потому что им постоянно приходится совершенствовать свой профессионализм, и счастливые потому, что им никогда не придется скучать и никогда не придется жаловаться на недостаток работы. Энергетика – это то, что нас развивает, энергетика – это то, что становится объектом надежд целых народов, энергетика – это то, что приводит в состояние отчаяния целые народы в случае ее отсутствия, энергетика – это то, что становится объектом для преступных умыслов террористов, как мы видели в случае с «Северным потоком». Наконец, энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе нашей страны. Поздравляю всех, кто принял участие в конкурсе, и от всей души хочу пожелать не сбавлять обороты!», – сказал Дмитрий Песков.

В общей сложности на конкурс «Энергия пера» было подано 143 заявки, которые были переданы на суд независимых экспертов. Лучшие вошли в шорт-лист, на основе которого жюри определило победителей. В состав жюри вошли: Олег Добродеев, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК); Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС; Владимир Желонкин, генеральный директор издательского дома «КоммерсантЪ»; Олег Ананьев, исполнительный директор агентства «Россия сегодня».

В целях объективного присуждения призов пресс-службы компаний-членов ассоциации «Глобальной энергии», а это: «Газпром», «Россети»  и «Сургутнефтегаз» не участвовали в конкурсе.

Церемония награждения состоялась на полях форума «Российская энергетическая неделя - 2022» при участии Сергея Брилёва, президента ассоциации «Глобальная энергия», которая выступила организатором конкурса, а также генерального директора компании «Газпром межрегионзаз» Сергея Густова.

Сергей Густов наградил победителей в специальной номинации “За активное участие в освещении вопросов социальной газификации, вовлеченность и высокий профессионализм”.

«Сегодня премия «Энергия пера» собрала самых неравнодушных, самых увлеченных, самых высококлассных представителей отраслевых, общественно-политических и деловых СМИ. Создавать новости – большой труд и огромная ответственность. Я благодарю журналистов за проекты, из которых десятки тысяч россиян узнали о программе догазификации и стали ее участниками», - сказал Сергей Густов.

Победителями конкурса стали:

Гран-при «Медийное лицо ТЭКа»:

  1. Александра Суворова, ведущая телеканала «Россия 24».

Номинация «Лучший сюжет об энергетике на телевидении»:

  1. Владимир Архирейский, финансовый обозреватель «РБК Инвестиции».
  2. Остап Григорьянц, ведущий программ – корреспондент ГТРК Кузбасс-телевидение.
  3. Андрей Суханов, корреспондент НТВ.

Номинация «Лучший Телеграм-канал, блог об энергетике»:

  1. Александр Фролов, автор Телеграм-канала «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым.
  2. Марат Баширов, редактор Телеграм-канала «Политджойстик».
  3. Владимир Бобылёв, главный редактор журнала «Нефть и Капитал» и одноименного Телеграм-канала.

Номинация «Лучшая пресс-служба в энергетической отрасли»:

  1. Виталий Матушкин, руководитель пресс-службы ПАО «Лукойл».
  2. Маргарита Нагога, директор департамента корпоративных коммуникаций ПАО «Русгидро».
  3. Юлия Ревацкая, начальник службы общественных коммуникаций ООО «Транснефть-Восток».

Номинация «Лучшая статья об энергетике в региональной прессе»:

  1. Артем Коваленко, главный редактор журнала «Эксперт – Урал».
  2. Элеонора Вячеславовна Рылова, корреспондент интернет-газеты «Реальное время» (Республика Татарстан).
  3. Оксана Васильевна Шуман, журналист АИФ – Югра (Ханты-Мансийск).

Номинация «Лучший материал об энергетике от информационного агентства»:

  1. Елена Карыгина (руководитель отдела «ТЭК – Индустрия» ТАСС), Алексей Большов (старший корреспондент ТАСС), Михаил Александрович Шаров (старший корреспондент ТАСС).
  2. Татьяна Киселева, начальник отдела «ТЭК и химия» РИА Новости - «Россия сегодня»
  3. Светлана Саватеева, корреспондент Interfax.

Номинация «Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе»:

  1. Александр Волобуев, редактор отдела «Индустрия» газеты «Ведомости».
  2. Ирина Кезик, журналист «Известий», руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого информационно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России.
  3. Анна Горшкова, главный редактор журнала «Энергетическая политика».

Номинация «Лучший материал об энергетике из стран БРИКС и ШОС»:

  1. Ксения Комиссарова, главный редактор мультимедийной платформы TV BRICS.
  2. Айдер Арипович, главный редактор журнала «Индустрия Евразии».
  3. Алена Суббота, Екатерина Вельц, корреспонденты мультимедийной платформы TV BRICS.

Специальная номинация от ООО «Газпром межрегионгаз»:

  1. Категория «лучший телевизионный проект»: 
  2. Мария Вадимовна Новикова, корреспондент телекомпании «Общественное телевидение России».
  3. Александр Валерьевич Денисов, ведущий прямого эфира программы ОТРажение «Общественного телевидения России».

Категория «лучший проект в печатных и электронных СМИ»:

  1. Коллектив авторов «Комсомольской правды» за серию публикаций «Все, что вы хотели знать о газификации» и «Горячую линию о догазификации» для жителей всех регионов России.

 

Ассоциация «Глобальная энергия» - неправительственная организация, созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами Ассоциации являются ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и «Россети ФСК ЕЭС». Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества. С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию «Глобальная энергия». Лауреатами премии стали 48 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.

Фото: Ассоциация "Глобальная энергия"

Источник: Ассоциация "Глобальная энергия"

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