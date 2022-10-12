Там, где фонит формальдегид
12 октября 2022, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГИЯ ПЕРА, РЭН-2022
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Ассоциация "Глобальная энергия"
Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков вручили награды победителям международного медийного конкурса «Энергия пера».
«Мировая энергетика переживает время трансформации, в том числе под влиянием геополитики. В этот период способность мыслить свободно, аналитически является не только одним из основополагающих факторов развития искусства журналистики, но и энергетической отрасли. Огромное значение сейчас приобретает независимый взгляд экспертов. Поэтому отраслевые новости интересуют все более широкий круг наших граждан. В этой связи особую значимость приобретает роль СМИ, которые в непрерывном режиме информируют о самых важных событиях и трендах отрасли широкий круг читателей и зрителей», – подчеркнул в обращении к победителям конкурса Александр Новак.
«Отрадно, что эта премия продолжает работать. Журналисты, аналитики, специалисты по работе со СМИ, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой – счастливые люди. Счастливые, потому что им постоянно приходится совершенствовать свой профессионализм, и счастливые потому, что им никогда не придется скучать и никогда не придется жаловаться на недостаток работы. Энергетика – это то, что нас развивает, энергетика – это то, что становится объектом надежд целых народов, энергетика – это то, что приводит в состояние отчаяния целые народы в случае ее отсутствия, энергетика – это то, что становится объектом для преступных умыслов террористов, как мы видели в случае с «Северным потоком». Наконец, энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе нашей страны. Поздравляю всех, кто принял участие в конкурсе, и от всей души хочу пожелать не сбавлять обороты!», – сказал Дмитрий Песков.
В общей сложности на конкурс «Энергия пера» было подано 143 заявки, которые были переданы на суд независимых экспертов. Лучшие вошли в шорт-лист, на основе которого жюри определило победителей. В состав жюри вошли: Олег Добродеев, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК); Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС; Владимир Желонкин, генеральный директор издательского дома «КоммерсантЪ»; Олег Ананьев, исполнительный директор агентства «Россия сегодня».
В целях объективного присуждения призов пресс-службы компаний-членов ассоциации «Глобальной энергии», а это: «Газпром», «Россети» и «Сургутнефтегаз» не участвовали в конкурсе.
Церемония награждения состоялась на полях форума «Российская энергетическая неделя - 2022» при участии Сергея Брилёва, президента ассоциации «Глобальная энергия», которая выступила организатором конкурса, а также генерального директора компании «Газпром межрегионзаз» Сергея Густова.
Сергей Густов наградил победителей в специальной номинации “За активное участие в освещении вопросов социальной газификации, вовлеченность и высокий профессионализм”.
«Сегодня премия «Энергия пера» собрала самых неравнодушных, самых увлеченных, самых высококлассных представителей отраслевых, общественно-политических и деловых СМИ. Создавать новости – большой труд и огромная ответственность. Я благодарю журналистов за проекты, из которых десятки тысяч россиян узнали о программе догазификации и стали ее участниками», - сказал Сергей Густов.
Гран-при «Медийное лицо ТЭКа»:
Номинация «Лучший сюжет об энергетике на телевидении»:
Номинация «Лучший Телеграм-канал, блог об энергетике»:
Номинация «Лучшая пресс-служба в энергетической отрасли»:
Номинация «Лучшая статья об энергетике в региональной прессе»:
Номинация «Лучший материал об энергетике от информационного агентства»:
Номинация «Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе»:
Номинация «Лучший материал об энергетике из стран БРИКС и ШОС»:
Специальная номинация от ООО «Газпром межрегионгаз»:
Категория «лучший проект в печатных и электронных СМИ»:
Ассоциация «Глобальная энергия» - неправительственная организация, созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами Ассоциации являются ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и «Россети ФСК ЕЭС». Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества. С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию «Глобальная энергия». Лауреатами премии стали 48 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.
Фото: Ассоциация "Глобальная энергия"
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter