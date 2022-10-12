Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков вручили награды победителям международного медийного конкурса «Энергия пера».

«Мировая энергетика переживает время трансформации, в том числе под влиянием геополитики. В этот период способность мыслить свободно, аналитически является не только одним из основополагающих факторов развития искусства журналистики, но и энергетической отрасли. Огромное значение сейчас приобретает независимый взгляд экспертов. Поэтому отраслевые новости интересуют все более широкий круг наших граждан. В этой связи особую значимость приобретает роль СМИ, которые в непрерывном режиме информируют о самых важных событиях и трендах отрасли широкий круг читателей и зрителей», – подчеркнул в обращении к победителям конкурса Александр Новак.

«Отрадно, что эта премия продолжает работать. Журналисты, аналитики, специалисты по работе со СМИ, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой – счастливые люди. Счастливые, потому что им постоянно приходится совершенствовать свой профессионализм, и счастливые потому, что им никогда не придется скучать и никогда не придется жаловаться на недостаток работы. Энергетика – это то, что нас развивает, энергетика – это то, что становится объектом надежд целых народов, энергетика – это то, что приводит в состояние отчаяния целые народы в случае ее отсутствия, энергетика – это то, что становится объектом для преступных умыслов террористов, как мы видели в случае с «Северным потоком». Наконец, энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе нашей страны. Поздравляю всех, кто принял участие в конкурсе, и от всей души хочу пожелать не сбавлять обороты!», – сказал Дмитрий Песков.

В общей сложности на конкурс «Энергия пера» было подано 143 заявки, которые были переданы на суд независимых экспертов. Лучшие вошли в шорт-лист, на основе которого жюри определило победителей. В состав жюри вошли: Олег Добродеев, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК); Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС; Владимир Желонкин, генеральный директор издательского дома «КоммерсантЪ»; Олег Ананьев, исполнительный директор агентства «Россия сегодня».

В целях объективного присуждения призов пресс-службы компаний-членов ассоциации «Глобальной энергии», а это: «Газпром», «Россети» и «Сургутнефтегаз» не участвовали в конкурсе.

Церемония награждения состоялась на полях форума «Российская энергетическая неделя - 2022» при участии Сергея Брилёва, президента ассоциации «Глобальная энергия», которая выступила организатором конкурса, а также генерального директора компании «Газпром межрегионзаз» Сергея Густова.

Сергей Густов наградил победителей в специальной номинации “За активное участие в освещении вопросов социальной газификации, вовлеченность и высокий профессионализм”.

«Сегодня премия «Энергия пера» собрала самых неравнодушных, самых увлеченных, самых высококлассных представителей отраслевых, общественно-политических и деловых СМИ. Создавать новости – большой труд и огромная ответственность. Я благодарю журналистов за проекты, из которых десятки тысяч россиян узнали о программе догазификации и стали ее участниками», - сказал Сергей Густов.

Победителями конкурса стали:

Гран-при «Медийное лицо ТЭКа»:

Александра Суворова, ведущая телеканала «Россия 24».

Номинация «Лучший сюжет об энергетике на телевидении»:

Владимир Архирейский, финансовый обозреватель «РБК Инвестиции». Остап Григорьянц, ведущий программ – корреспондент ГТРК Кузбасс-телевидение. Андрей Суханов, корреспондент НТВ.

Номинация «Лучший Телеграм-канал, блог об энергетике»:

Александр Фролов, автор Телеграм-канала «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым. Марат Баширов, редактор Телеграм-канала «Политджойстик». Владимир Бобылёв, главный редактор журнала «Нефть и Капитал» и одноименного Телеграм-канала.

Номинация «Лучшая пресс-служба в энергетической отрасли»:

Виталий Матушкин, руководитель пресс-службы ПАО «Лукойл». Маргарита Нагога, директор департамента корпоративных коммуникаций ПАО «Русгидро». Юлия Ревацкая, начальник службы общественных коммуникаций ООО «Транснефть-Восток».

Номинация «Лучшая статья об энергетике в региональной прессе»:

Артем Коваленко, главный редактор журнала «Эксперт – Урал». Элеонора Вячеславовна Рылова, корреспондент интернет-газеты «Реальное время» (Республика Татарстан). Оксана Васильевна Шуман, журналист АИФ – Югра (Ханты-Мансийск).

Номинация «Лучший материал об энергетике от информационного агентства»:

Елена Карыгина (руководитель отдела «ТЭК – Индустрия» ТАСС), Алексей Большов (старший корреспондент ТАСС), Михаил Александрович Шаров (старший корреспондент ТАСС). Татьяна Киселева, начальник отдела «ТЭК и химия» РИА Новости - «Россия сегодня» Светлана Саватеева, корреспондент Interfax.

Номинация «Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе»:

Александр Волобуев, редактор отдела «Индустрия» газеты «Ведомости». Ирина Кезик, журналист «Известий», руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого информационно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России. Анна Горшкова, главный редактор журнала «Энергетическая политика».

Номинация «Лучший материал об энергетике из стран БРИКС и ШОС»:

Ксения Комиссарова, главный редактор мультимедийной платформы TV BRICS. Айдер Арипович, главный редактор журнала «Индустрия Евразии». Алена Суббота, Екатерина Вельц, корреспонденты мультимедийной платформы TV BRICS.

Специальная номинация от ООО «Газпром межрегионгаз»:

Категория «лучший телевизионный проект»: Мария Вадимовна Новикова, корреспондент телекомпании «Общественное телевидение России». Александр Валерьевич Денисов, ведущий прямого эфира программы ОТРажение «Общественного телевидения России».

Категория «лучший проект в печатных и электронных СМИ»:

Коллектив авторов «Комсомольской правды» за серию публикаций «Все, что вы хотели знать о газификации» и «Горячую линию о догазификации» для жителей всех регионов России.

Ассоциация «Глобальная энергия» - неправительственная организация, созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами Ассоциации являются ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и «Россети ФСК ЕЭС». Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества. С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию «Глобальная энергия». Лауреатами премии стали 48 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.

Фото: Ассоциация "Глобальная энергия"