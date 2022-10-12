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У станции Серпухов построят разноуровневый пешеходный переход

У станции Серпухов построят разноуровневый пешеходный переход

12 октября 2022, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Серпухове Московской области построят разноуровневый пешеходный переход, пересекающий Курское направление Московской железной дороги, сообщает RosTender.info.

Объект возведут у станции Серпухов. Общая площадь участка проектирования составит 612,5 кв. метров. Для маломобильных групп населения предусмотрена установка пассажирских лифтов.

Администрация городского округа определит подрядную организацию по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 27 октября, с победителем заключат контракт на 829,6 млн рублей. Строительные работы завершатся в 2023 году.

 

Источник: Ростендер

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