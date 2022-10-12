К 2030 году в Якутии планируют нарастить производство энергетических ресурсов более чем в три раза. Для эффективной работы потребуется обновление не только энергетической, но и транспортной инфраструктуры республики. Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил на сессии "Прогнозные топливно-энергетические балансы – ключ к решению задач социально-экономического развития и стратегического планирования в регионах" на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

"В соответствии с поручением Президента России в нашей республике разработан целевой прогнозный топливно-энергетический баланс до 2030 года. К 2030 году производство энергетических ресурсов планируется нарастить более чем в три раза. Ориентир на экспорт останется и увеличится соразмерно объёмам добычи. Вместе с тем мы оцениваем рост внутреннего потребления в два раза", – сказал Айсен Николаев.

Глава республики подчеркнул, что главная цель – достижение максимального эффекта в развитии промышленности и территорий, обеспечение населения и предприятий доступными энергоресурсами с оптимальной логистикой. Для этого необходима поддержка в развитии энергетической инфраструктуры, в том числе газовой, электроэнергетической, атомной. Требует развития и транспортная инфраструктура: автомобильная, железнодорожная и речная.

По словам главы региона, развитие новых месторождений и энергомощностей в Якутии позволит не только укрепить экономику региона и Дальнего Востока, но во многом придать необходимый импульс развороту страны на Восток. В частности, планируется, что добыча угля увеличится до 80-90 млн тонн, газа – до 50 млрд кубометров, нефти – до 21 млн тонн, производство электрической энергии вырастет вдвое.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 12 по 14 октября. Это одна из ключевых площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторы форума – Фонд Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке Правительства Москвы.

Мероприятие проходит с участием Президента России Владимира Путина, вице-премьера РФ Александра Новака, руководителей иностранных энергетических ведомств и организаций, глав крупнейших международных и российских энергетических компаний, представителей делового, экспертного и медийного сообществ.