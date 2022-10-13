На Кубани намерены создать IT-парк в Красной Поляне

Там, где фонит формальдегид
13 октября 2022, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, IT-ПАРК
Отрасль: Строительство
Источник: ТАСС
Власти Кубани намерены создать IT-парк в Сочи, об этом в четверг в ходе международной конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022" сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
"Мы много обсуждаем сейчас вопросов, чтобы IT-парки, которые можно создать, были в Красной Поляне для того, чтобы собрать действительно мощный кулак программистов со всей страны", - сказал Руппель.
Он добавил, что в данный момент продолжается создание IT-парка в Краснодаре, уже залит фундамент.
Открытие конференции состоялось во вторник в Сочи, мероприятия будут проходить с 13 по 14 октября.
Международная конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022" проходит под патронажем Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ и Следственного комитета РФ. Ее организаторами выступают администрация Краснодарского края и Ассоциация цифрового развития региона.
Фото: kubzsk.ru
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