На Кубани намерены создать IT-парк в Красной Поляне

Власти Кубани намерены создать IT-парк в Сочи, об этом в четверг в ходе международной конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022" сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Мы много обсуждаем сейчас вопросов, чтобы IT-парки, которые можно создать, были в Красной Поляне для того, чтобы собрать действительно мощный кулак программистов со всей страны", - сказал Руппель.

Он добавил, что в данный момент продолжается создание IT-парка в Краснодаре, уже залит фундамент.

Открытие конференции состоялось во вторник в Сочи, мероприятия будут проходить с 13 по 14 октября.

Международная конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022" проходит под патронажем Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ и Следственного комитета РФ. Ее организаторами выступают администрация Краснодарского края и Ассоциация цифрового развития региона.

Фото: kubzsk.ru