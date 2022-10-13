13 октября на сессии «Цифровая трансформация ТЭК: перспективы развития» Международного энергетического форума «Российская энергетическая неделя – 2022» директор по цифровой трансформации АО «СО ЕЭС» Станислав Терентьев рассказал об отечественных цифровых решениях, внедряемых Системным оператором в практику оперативно-диспетчерского управления.

Станислав Терентьев принял участие в дискуссии, посвященной обсуждению вопросов обеспечения национального технологического суверенитета отраслей российского ТЭК как ключевого условия экономического роста и энергетической безопасности в ситуации санкционного давления. Собравшиеся обсудили значение обмена опытом для наращивания темпов и оптимизации цифровой трансформации энергетики, основные приоритеты и особенности политики импортозамещения, важнейшие проекты в этой сфере, а также возможности и риски использования зарубежных решений.

Все ключевые процессы современного оперативно-диспетчерского управления – расчет электроэнергетических режимов, управление ими в реальном времени, рыночная инфраструктура, перспективное планирование – базируются на цифровом моделировании энергосистемы и процессов управления. «Сложность и уникальность функций Системного оператора требует применения специализированных информационных систем и технических решений, значительная часть которых не является типовыми или готовыми к внедрению. Практически все технологическое программное обеспечение Системного оператора, включая решения SCADA, разрабатывается в России. На отечественных решениях базируются и все ключевые проекты цифровой трансформации: централизованные системы противоаварийной автоматики третьего поколения, системы мониторинга запасов устойчивости и переходных режимов и многих других», – заявил представитель Системного оператора.

В мае текущего года Совет директоров Системного оператора утвердил Программу цифровой трансформации компании до 2024 года. Ее цель – обеспечение готовности к модернизационному рывку и ускоренной киберфизической трансформации отрасли. Планируемый объем инвестиций в цифровую трансформацию АО «СО ЕЭС» до 2024 года превысит 2 млрд руб. В числе разрабатываемых цифровых решений, по которым Системный оператор уже ведет активную работу, новая SCADA-система ОИК СК-11, система мониторинга запасов устойчивости энергосистемы, цифровое моделирование энергосистемы и ее элементов на основе открытых стандартов CIM (Общая информационная модель).

Поскольку Системный оператор является инфраструктурной организацией электроэнергетики, экономический эффект от цифровой трансформации компании получают как субъекты электроэнергетики, так и отрасль в целом. Так, ОИК СК-11 (оперативно-информационный комплекс нового поколения) является ключевым средством автоматизации технологических процессов диспетчерского управления и основой комплекса автоматизированных систем, применение которых в значительной степени обеспечивает надежность и эффективность управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России. В него, в частности, встроены решения по цифровому моделированию и информационному обмену на основе CIM, ведущие к созданию Единой цифровой модели ЕЭС России путем интеграции разрозненных информационных моделей субъектов электроэнергетики. Среди важнейших эффектов от ее внедрения и перехода на единые стандарты информационного обмена на основе CIM – упорядоченность информационных потоков, повышение качества передаваемой информации, снижение ее разнородности и разновременности обновления, сокращение сроков и стоимости внедрения цифровых автоматизированных систем, упрощение их взаимной интеграции.

Системы мониторинга запасов устойчивости, активно внедряемые в диспетчерских центрах Системного оператора, выводят процесс расчета максимально допустимых перетоков мощности на принципиально новый уровень, позволяя делать это в режиме реального времени с учетом фактической схемно-режимной ситуации. Тем самым СМЗУ обеспечивает возможность максимального использования пропускной способности существующей электрической сети без снижения требуемых параметров надежности энергосистемы, снизить загрузку наименее экономически эффективной генерации в одних частях энергосистемы и загружать наиболее эффективные электростанции в других.

В мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, представители руководства ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», АО «Зарубежнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ПАО «Т Плюс», курирующие подразделения цифровизации и технологического развития. Модератором дискуссии выступил заместитель генерального директора, директор направления «Эффективное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.