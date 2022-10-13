РусГидро принимает участие в Российской энергетической неделе

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Руководители РусГидро принимают участие в ключевых отраслевых сессиях Российской энергетической недели, проходящей в эти дни в Москве.

Группа РусГидро, флагман зеленой электроэнергетики России, ориентирована на обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования энергообъектов, устойчивое развитие производства электроэнергии с фокусом на низкоуглеродное развитие. Об этом шла речь на профильной сессии «Гидроэнергетика в контексте глобальных изменений: состояние, вызовы и тенденции развития».

В современных условиях меняющегося мира устойчивое развитие страны невозможно без развития низкоуглеродных источников энергии. Как отметили представители РусГидро, гидроэнергетика – это ключевой элемент и долгосрочный источник чистой возобновляемой энергии. Гидроэлектростанции – один из самых чистых видов генерации, не использующих сжигание топлива, в связи с этим прямые выбросы СО 2 при генерации электроэнергии отсутствуют и нет зависимости от поставок топлива. В настоящее время доля гидрогенерации в общем балансе мощности России составляет 20%. Как считают в РусГидро, даже для поддержания этой доли на текущем уровне, необходимо вводить новые гидроэлектростанции.

Также очень важна роль гидроэлектростанций как уникального источника высокоманевренной мощности в обеспечении надежного функционирования энергосистемы. Эта роль со временем приобретает все большее значение в связи с тенденцией на увеличение в энергосистеме доли атомных, солнечных и ветровых электростанций. Уже сейчас в энергосистеме, особенно в Европейской части страны, ощущается нехватка высокоманевренных мощностей, в связи с чем необходимо вернуться к обсуждению вопроса строительства гидроаккумулирующих электростанций, во всем мире являющихся наиболее эффективными накопителями энергии.

В РусГидро подчеркивают, что гидроэлектростанции не только покрывают потребительский спрос на электроэнергию, но и защищают от наводнений и паводков. Строительство ГЭС также дает множественные социально-экономические эффекты для государства и общества в целом: создаются новые рабочие места, развивается речной транспорт и грузоперевозки (водохранилища обеспечивают 85% грузооборота речного транспорта России, повышается скорость движения судов на 10–15%), развиваются сопутствующие отрасли, обеспечивается промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, создаются стратегические запасы чистой воды, а вода – это очень важный ресурс во всем мире, значимость которого только возрастает.

Если говорить о планах, то РусГидро прорабатывает возможность начала возведения наиболее перспективных ГЭС в Амурской области: Нижне-Зейской (400 МВт) и Селемджинской (100 МВт). Они необходимы для защиты территорий от паводков совместно с Зейской ГЭС и покрытия перспективных нагрузок ОЭС Востока, где темпы роста электропотребления за последние пять лет составили от 3 до 5% и в среднем превышают среднероссийский уровень.

Также есть планы по достройке Крапивинской ГЭС в Кемеровской области мощностью 345 МВт. Это последний гидроэнергетический объект, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор.

Отдельное место в докладе РусГидро заняло значение малой гидроэнергетики. Малые ГЭС – один из наиболее приоритетных способов удовлетворения спроса потребителей в условиях ограниченных возможностей строительства крупной генерации. Неиспользованный потенциал малой гидрогенерации в России составляет не менее 5 ГВт.

Сегодня на балансе РусГидро находится более 30 малых ГЭС (мощностью до 50 МВт) суммарной мощностью 430,5 МВт. В 2020 году были введены в эксплуатацию Верхнебалкарская (10 МВт), Усть-Джегутинская (5,6 МВт) и Барсучковская (5,25 МВт) малые ГЭС. В настоящий момент возводятся две Красногорские МГЭС (24,9 МВт каждая), Черекская МГЭС (23,4 МВт), Башенная МГЭС (10 МВт), проектируются Верхнебаксанская (23,2 МВт), Нихалойская (23 МВт) и Могохская (49,8 МВт) малые ГЭС.