Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак вручил премию «Глобальная энергия» доктору физико-математических наук Виктору Орлову (Россия) за фундаментальные исследования по разработке инновационных энергетических технологий на основе быстрых реакторов с теплоносителем из тяжелых сплавов и замкнутым топливным циклом.

Церемония состоялась на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». В мероприятии также принял участие Председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Два победителя из США, заслуженный профессор инженерии Хьюстонского университета Каушик Раджашекара и старший научный сотрудник Аргоннской национальной лаборатории Меркури Канадзидис, не смогли присутствовать на церемонии лично, но обратились к участникам и гостям церемонии по видеосвязи.

«В текущей ситуации глобальных изменений особое значение приобретает технологический потенциал мирового ТЭК, поэтому необходимо действовать сообща, объединяя усилия стран в научной сфере на благо всей отрасли. В этой связи важно, что Премия имеет международной статус. Мы видим, что из года в год эта награда способствует научным прорывам в отраслях энергетики, популяризирует открытия в сфере ТЭК. Убеждён, что на следующем этапе своего развития премия будет вручаться специалистам, чей талант позволят повысить энергоэффективность уже известных источников энергии и открыть новые, а значит – сделать более комфортной жизнь миллионов людей на планете. Поздравляю премию «Глобальная энергия» с 20-летием с момента ее учреждения», – заявил Александр Новак.

«В этом году исполняется 20 лет с момента создания премии «Глобальная энергия». Группа «Россети» поддерживает эту инициативу практически на протяжении всего пути, поскольку она содействует объединению мирового научного сообщества и позволяет поднимать значимые вопросы для всего человечества. Исследования лауреатов нацелены на развитие не только новых источников энергии, чему сейчас уделяется особое внимание, но и «традиционной» энергетики, формирующей основу систем энергоснабжения», – подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Виктор Орлов получил премию из рук вице-премьера.

«Спасибо за столь глубокую оценку моей работы. Хотел бы поблагодарить коллег, которые выдвинули меня на эту премию. Также хотел бы отметить инженеров физического факультета Московского университета, с которыми я работал на первой в мире атомной электростанции: этот опыт позволил мне освоить ряд технических деталей, без которых невозможно заниматься ядерной энергетикой», – отметил лауреат.

«Премию обязательно нужно развивать, популяризировать в разных странах и поощрять тех ученых, которые работают над решением экологических проблем, уменьшением потребления топлива и объемов выбросов. Все это возможно лишь при усилении поддержки науки, и такие премии, как «Глобальная энергия», помогают исследователям приносить человечеству еще больше пользы», – подчеркнул в своем видеообращении г-н Раджашекара.

«Для меня большая честь получить премию “Глобальная энергия” и быть признанным среди тех, кто внёс выдающийся вклад в науку и технологии возобновляемой энергии, став достойной частью сообщества исследователей солнечной энергии. Я хочу поблагодарить своих студентов и коллег за их поддержку, и Международный комитет премии, который выбрал меня», – заявил г-н Канадзидис.

В ходе церемонии Александр Новак от имени «Глобальной энергии» вручил Почётный диплом ассоциации иностранному учёному. «За вклад в развитие энергетики стран Африканского региона» его получил Люк Чика Эме, декан инженерного факультета Университета им. Чуквуэмека Одумегву-Оджукву в Нигерии.

В этом году Почётный диплом иностранному учёному вручался впервые. Ранее ассоциация учредила такую награду для российских учёных: за вклад в развитие энергетической отрасли. Решение поощрять иностранных специалистов Почётным дипломом связано с тем, что география заявок на премию «Глобальная энергия» значительно расширилась за последние три года. Номинационные представления из стран развивающего мира обратили внимание международного научного сообщества на работы ученых из государств Африки и Латинской Америки.

Фотография предоставлена пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»