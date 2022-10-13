Там, где фонит формальдегид
13 октября 2022, 15:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT, РЭН-2022
Отрасль: Электроэнергетика IT
Источник: ПАО "Россети"
Замещение зарубежных отраслевых ИТ-продуктов стало одной из центральных тем сессии РЭН, посвященной цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. Врио Заместителя Генерального директора ПАО «Россети» Константин Кравченко рассказал об участии компании в решении задач Индустриального центра компетенций «Электроэнергетика», созданного Правительством РФ.
В дискуссии также участвовали Заместитель Министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, представители профильных блоков крупных электроэнергетических и нефтегазовых компаний России.
В своем выступлении Константин Кравченко отметил, что одним из сложных вопросов цифровой трансформации является разрозненность различных отечественных и зарубежных ИТ-продуктов, которые применяются в ТЭК в настоящее время.
Поэтому целесообразно определить целевую ИТ-архитектуру отраслей, выработать стандартизированные подходы к реализации проектов. Это даст возможность создать понятный «язык общения» с рынком, который позволит разрабатывать оптимальные отечественные ИТ-продукты для нужд ТЭК и успешно решать задачи импортозамещения.
«Сейчас есть уникальная возможность «пересобрать» унаследованные ИТ-продукты различных производителей, которые внедрялись на протяжении последних 20-30 лет. В том числе это необходимо для обеспечения информационной безопасности критически важной инфраструктуры, а также создания стимулов для дальнейшего цифрового развития ТЭК», – отметил Константин Кравченко.
На уровне Группы «Россети» ключевым элементом такой работы является платформа технологического управления РС-20, которая позволяет автоматизировать и унифицировать информационный обмен.
Разработчиком системы является дочерняя компания «Россети АСТУ». Это один из ключевых проектов, прорабатываемых в рамках Индустриального центра компетенций «Электроэнергетика», который возглавляет Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.
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