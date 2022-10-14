Банк ДОМ.РФ выделил 2,9 млрд рублей на возведение бизнес-центра с офисами класса А в границах Большого Сити в Москве. Девелопер проекта ГК "Сумма" планирует завершить строительство в IV квартале 2023 года, говорится в сообщении компании.

"Многофункциональное здание "Эйлер" появится в локации Большого Сити. Банк ДОМ.РФ предоставил ГК "Сумма" проектное финансирование в размере 2,9 млрд рублей на его строительство. <…> Мы реализуем [проект] по договору долевого участия (ДДУ), который полностью нивелирует риски покупателя", - сообщили в пресс-службе девелопера.

ТАСС уточнили в компании, что в рамках договоров долевого участия на коммерческие площади, или как в этом случае - офисы, переходят в собственность вкладчика, как это предусмотрено механизмом с квартирами. Для компаний это является формой инвестиций. Как и в случае с дольщиками жилья, ДДУ на офис позволяет в будущем, если объект еще не сдан в эксплуатацию, переуступить права на недвижимость. Так, порядка 30% лотов в "Эйлер" уже выкуплены или забронированы по договору.

По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной, сейчас на рынке коммерческой недвижимости наблюдается снижение спроса на премиальный класс, но в перспективе это будет компенсировано. "Финансирование различных сегментов рынка недвижимости дает нам диверсифицированный, то есть сбалансированный кредитный портфель, в который сейчас входят жилые, коммерческие, туристические объекты", - приводятся ее слова в сообщении.

Строительство "Эйлер" началось в октябре, здание будет располагаться по адресу Береговой проезд, 1В. В бизнес-центре будет 13 этажей: один подземный, два будут заняты торговыми объектами и инфраструктурой, остальные десять - офисы. Площадь здания составит почти 22,5 тыс. кв. м.