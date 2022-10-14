Доля инновационной продукции в общем объеме производства Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ» и является Отраслевым центром металлургии ООО «Русатом МеталлТех») достигла 72%. С начала года предприятием уже получено 3 российских патента и 1 международный, подано 4 заявки на патент и сформировано 24 заявки на национальные фазы.

Собственные разработки ориентированы на серийный выпуск новой перспективной продукции, включая импортозамещающую. Производственные мощности АО ЧМЗ позволяют изготавливать типоразмерный ряд бесшовных титановых труб (диаметром от 3 до 325 мм) для различных отраслей промышленности, модернизируется производство титановых прутков с целью обеспечения высокого качества их геометрии для замещения поставок импортных полуфабрикатов. Титановые прутки предназначены, в том числе, для изготовления имплантируемых изделий для стоматологии, травматологии и ортопедии, спинальной хирургии.

«В этом году направлено более 100 млн рублей на финансирование научно-исследовательских работ. Перед нами стоит задача обеспечить высокие темпы освоения новых видов продукции и технологий. Чепецкий механический завод форсирует свою стратегическую программу, приступив к наращиванию мощностей», – отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

В 2023-24 году предприятие нацелено двукратно увеличить выпуск кальциевой инжекционной проволоки и титановой продукции, в 1,5 раза - циркониевой продукции.

«Также в числе перспективных проектов ООО «Русатом МеталлТех» (дивизионального интегратора по направлению специальной металлургии АО «ТВЭЛ»), которые планируются к реализации на площадке Чепецкого механического завода – создание полного цикла производства медицинских материалов, а также крупнотоннажного производства редкоземельных магнитов», – сообщил генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

«Если ранее направления и темпы развития мы задавали себе сами, то сейчас на первый план выходит обеспечение технологической независимости страны, которая сегодня особенно нуждается в компетенциях и возможностях предприятий Топливной компании. Перед нами стоят масштабные задачи. Для их реализации требуются не только современные технологии, но и высококвалифицированные кадры. Конкуренция за человека – это самый серьезный вызов, который предстоит выдержать и нашим городам. Важно обеспечить готовность к приросту жителей и качество их жизни. Именно поэтому Топливная компания максимально вовлечена в проекты социального развития территорий присутствия и заинтересована в их ускорении», – отметила президент Топливной компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

В ходе визита в Глазов Наталья Никипелова приняла участие в круглом столе, посвященном стратегии развития города до 2030 года. К дискуссии были приглашены представители бизнес-сообщества, руководство города и Удмуртской республики, региональные и федеральные институты развития. Стратегия предполагает комплексные решения в области сбережения здоровья, жилищного строительства, развития инфраструктуры и системы образования.

В ближайшее время стратегия будет вынесена на сессию депутатов городской Думы.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупный мировой и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.chmz.net

ООО «Русатом МеталлТех» (дивизиональный интегратор по направлению «Металлургия» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Топливная компания активно развивает новые бизнесы неядерной продукции. Один из основных неядерных бизнесов – «Металлургия», в задачи которого входят: расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств.

В контуре управления ООО «Русатом МеталлТех» – Отраслевой центр металлургии, созданный на базе Чепецкого механического завода в Глазове (АО ЧМЗ) – современный комплекс полного цикла от гидрометаллургии до прокатного производства, выпускающий широкую номенклатуру продукции из тугоплавких и легких металлов, сплавов на их основе, в том числе в виде проката с высокой точностью геометрических параметров и качеством поверхности.

Интегратор также консолидирует компетенции в области металлургии таких предприятий Топливного дивизиона как АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех», АО «ВНИИНМ», в цепочке производственной кооперации находится ООО «МК ЧМЗ» (дочернее общество АО ЧМЗ).

Основная продуктовая линейка, развитием и продвижением которой занимается интегратор, – титановая продукция (прутки, трубы, проволока, применяемые для производства изделий более высокого передела в судостроительной, авиакосмической и медицинской отраслях), кальций металлический, кальциевая инжекционная проволока и легирующие элементы, цирконий, ниобий, тантал, гафний, вольфрам, ванадий, постоянные редкоземельные магниты системы неодим-железо-бор для нужд ветроэнергетики, керамика и изделия на основе соединений циркония, а также проводниковая продукция (производство высокопрочных проводов медь-ниобий для высокоскоростных магистралей).

Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

Фотографии предоставлены пресс-службой АО ЧМЗ