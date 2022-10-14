ИТ-решение Ростеха на 15% увеличит эффективность горных работ

ИТ-решение Госкорпорации Ростех для разработки месторождений твердых полезных ископаемых успешно применяется российскими компаниями, специализирующимися на добыче железа, золота, алюминия и каменного угля. Горно-геологическая информационная система (ГГИС) «ГЕОМИКС» с уникальной функцией моделирования взрывов способна повысить эффективность добычных работ на 5–15% и заместить на российском рынке иностранные программные продукты.

Программное обеспечение, разработчиком которого является ООО «ГЕОМИКС», помогает оценить и подсчитать запас полезного компонента в месторождении и на основе анализа выбрать оптимальный сценарий его освоения. При помощи системы, состоящей из семи модулей, можно создавать цифровые модели карьеров, а также осуществлять подсчет запасов и оценку ресурсов.

Благодаря уникальной цифровой технологии ГГИС способна моделировать взрывы: система формирует конструкции зарядов, прогнозирует качество дробления горной массы и последствия взрывных работ. Она позволяет проводить оценку взрывного разрушения горных пород и прогнозировать содержание полезного компонента в высвобожденной после детонации массе. Данная технология также помогает предупреждать нештатные ситуации, которые могут повлечь за собой повреждения оборудования или человеческие жертвы.

«Применение системы «ГЕОМИКС» при разработке месторождений помогает решить ряд задач по выемке породы при помощи цифрового моделирования взрывов, что приводит к значительной экономии. Так, например, точность прогнозов позволяет сократить расходы на взрывчатку. Помимо этого, взрыв становится полностью управляемым, поскольку сетка размещения зарядов проектируется заранее и учитывает особенности ландшафта и породы. Разрушенный материал, получаемый в результате подрывных работ, имеет оптимальные для дальнейшей эксплуатации размеры и практически не смешивается с породой, не имеющей в составе полезного компонента. Все это повышает качество буровзрывных работ на 5–15% и позволяет компаниям более эффективно и быстро осваивать месторождения», – сказал технический директор ООО «ГЕОМИКС» Андрей Герасимов.

Оценка работе ГГИС была дана на 18-м горно-геологическом форуме «MINEX Russia 2022», прошедшем в Москве. Эксплуатанты системы подтвердили, что «ГЕОМИКС» стал незаменимым инструментом производственной цепочки предприятий, занимающихся добычей железа, золота, алюминия, каменного угля и других ископаемых.

Фото: «ГЕОМИКС»