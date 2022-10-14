Кабмин распорядился создать нового оператора "Сахалина-1"

Кабмин также назначил управляющей компанией нового оператора дочернюю структуру "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Компания будет управлять операциями и производством всех работ в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), включая наем персонала, заключение договоров на предоставление услуг и производство работ, следует из постановления. Уставной капитал нового ООО составляет 10 тыс. рублей. Оно получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по "Сахалину-1".

Дочки "Роснефти", являющейся участником проекта, получат в новом операторе суммарно 20% (в соответствии с долей компании в проекте): АО "Сахалинморнефтегаз-шельф" - 11,5%, "РИ-Астра" - 8,5%. Остальные 80% пока будут переданы новому оператору, до тех пор, пока они не будут переданы остальным иностранным участникам. До момента передачи им долей управление ими осуществляется правительством РФ.

Консорциуму и оператору "Эксон Нефтегаз Лимитед" поручено перевести всех работников в "Сахалинморнефтегаз-Шельф", а также обеспечить перевод на эту компанию всех договоров для реализации СРП. Новый оператор и его участники получают право реализации на экспорт всех причитающихся им объемов углеводородов, добытых в рамках СРП, права на использование интеллектуальной собственности и все имущество, включая денежные средства консорциума. Лицензии на пользование недрами и иные спецразрешения также передаются новому оператору.

Как сообщалось, иностранные участники "Сахалина-1" должны в течение месяца сообщить правительству РФ о согласии получить долю в новом операторе или отказаться, а правительство РФ в трехдневный срок после получения уведомления принимает решение. Долю в "Сахалине-1", которую не передадут иностранному участнику, правительство продаст российскому юридическому лицу в течение четырех месяцев со дня принятия решения об отказе в передаче этой доли или если такое решение не было принято. В том числе кабмин может продать долю, если иностранный участник не уведомит правительство РФ о согласии или отказе получить долю в новом операторе.

Правительство проведет финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных компаний в рамках СРП. В случае выявления какого-либо ущерба в рамках выполнения СРП эти средства будут списаны со счета.

О проекте "Сахалин-1"

Американская ExxonMobil объявила в марте о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и отзыве своих американских сотрудников, занятых в нефтегазовых проектах в РФ. В августе компания сообщила, что занимается передачей операционной деятельности своей доли в "Сахалине-1" другой стороне, не назвав ее.

"Роснефть" тогда заявляла, что Exxon с 26 апреля без согласования с другими участниками проекта начала поэтапную остановку добычи, и с середины мая производственная деятельность на проекте практически остановлена.

Оператор проекта "Сахалин-1" - Exxon Neftegaz - дочерняя компания ExxonMobil, владеет долей 30%. В проекте также участвуют "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%), индийская ONGC Videsh (20%).