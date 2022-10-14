13 октября 2022 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» прошло первое заседание Совета молодых ученых СНГ по электроэнергетике. Мероприятие стало одним из ключевых событий Российской энергетической недели (РЭН-2022) и прошло в рамках 61-го заседания Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ.

Установочное открытое заседание Совета молодых ученых СНГ по электроэнергетике было проведено в НИУ «МЭИ» в соответствии с Декларацией IV Форума ученых государств-участников СНГ и собрало более 200 участников молодого поколения с просторов России и СНГ как в очном, так и в онлайн-формате.

Заседание открыл ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, отметив важность стратегических целей, поставленных перед деятельностью организованного Совета молодых ученых СНГ:

«Инициатива создания Совета молодых ученых СНГ по электроэнергетике — это в первую очередь важнейшая потребность энергетической отрасли в развитии кадрового потенциала. Таким образом формируется новый фундамент инноваций в энергетике на просторах СНГ для дальнейшего роста участников Совета, в частности для обеспечения надёжности, безопасности, эффективности и экологизации деятельности профильных компаний Российской Федерации и стран СНГ, а в будущем и для руководства ими!»

Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Тарас Купчиков в своём приветственном слове выразил поддержку инициативы, как инструмента фундаментального развития отрасли на международном пространстве, отметив важность голоса молодежи в футуризации электроэнергетической отрасли.

В качестве спикеров заседания выступили Советник ЧУ «Наука и инновации» ГК «Росатом» Екатерина Солнцева, Председатель молодежного энергетического агентства БРИКС Александр Кормишин, Председатель Секции проблем надежности и эффективности релейной защиты и средств автоматического системного управления в ЕЭС России, Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков, а также Директор Центра отличия «Шнайдер Электрик-Ташир-НПУА» Микаел Мартиросян. Главными темами на повестке дня стали вопросы энергетической безопасности, науки и дипломатии, роль вклада молодых ученых в формирование целевого видения будущего и глобальной энергетической повестки, исторический, отраслевой и международный контекст, текущие вызовы, механизмы для взаимодействия и существующие форматы БРИКС подобных инициатив.

В очном и онлайн-формате заседание посетили студенты НИУ «МЭИ», а также передовых вузов СНГ, ведущие специалисты и руководители отраслевых компаний Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Беларуси в области энергетики и электроэнергетики. Участниками заседания с российской стороны стали представители ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «Интер РАО», ПАО «Россети», АО «Мособлэнерго» и других профильных предприятий. Все участники заседания остались солидарны с тем, что организация взаимодействия молодежи — будущих специалистов отрасли государств-участников СНГ, а также в более широком контексте стран БРИКС, ШОС, АСЕАН, представляется одной из ключевых задач для обеспечения содержательного вклада молодого поколения в формирование устойчивой и доступной энергетики будущего.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» утвержден базовой организацией государств — участников Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере электроэнергетики (решение Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года).



Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2022)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).