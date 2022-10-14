В Москве продолжается международный форум «Российская энергетическая неделя-2022». Неотъемлемой частью деловой программы стало обсуждение перспектив развития российской возобновляемой энергетики. В ходе сессии «Возобновляемая энергетика: гигаваттные заводы и экспортный потенциал» были затронуты вызовы, которые сегодня стоят перед отраслью ВИЭ в условиях обострения конкуренции на мировых рынках, вызванного текущей геополитической обстановкой и разрывом логистических цепочек.

В дискуссии приняли участие: Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике, Андрей Максимов, директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации, Бину Партан, глава регионов Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), Григорий Назаров, генеральный директор АО «НоваВинд», Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), партнер по электроэнергетики Vygon Consulting и Зоя Санджиева, генеральный директор ООО «Хевел».

Эксперты обсудили, каков экспортный потенциал у российской возобновляемой энергетики, какие меры поддержки необходимы, чтобы сохранить рынки сбыта российского высокотехнологичного оборудования, и сможет ли российская отрасль возобновляемой энергетики конкурировать с крупнейшими азиатскими заводами.

За последние 10 лет установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в мире выросла в 17 раз. Ряд стран, таких как Германия, Франция, Испания, стремятся нарастить долю ВИЭ в энергобалансе, в то время как другие – США и Китай – сделали упор на развитие производственных компетенций. Этот же путь выбрала и Россия, применяя программу поддержки возобновляемой энергетики с высокими требованиями по локализации оборудования.

Первый этап программы поддержки завершён. По его итогам глубина локализации уже достигает 70-100 %. Одноставочные цены по новым проектам уже снизились до общего мирового уровня. Текущие производственные мощности заводов по производству оборудования для возобновляемой энергетики составляют порядка 800 МВт, при этом с учётом новых инвестиций в производство к 2024 году появятся и первые заводы с годовым объемом производства не менее 1 ГВт.

Было отмечено, что геополитические события 2022 года, безусловно, оказали существенное влияние на промышленный кластер ВИЭ-генерации. Однако национальные планы по дальнейшему наращиванию компетенций сохраняются.

«НоваВинд на сегодняшний день – единственная компания на ветроэнергетическом рынке России, которая предлагает локализованное оборудование в этом сегменте. Росатом взял на себя задачу трансфера технологии и организовал производство ключевых критически важных компонентов ветроустановки на своих мощностях. Несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, рынок сегодня растет такими темпами, что спрос на оборудование в этом секторе очень большой. И я уверен, что мы займем в нем определённую нишу», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

Фото: novawind.ru