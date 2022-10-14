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Правительство РФ выделит 1 млрд рублей на восстановление сетей электроснабжения в Чечне

Правительство РФ выделит 1 млрд рублей на восстановление сетей электроснабжения в Чечне

14 октября 2022, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Чеченской Республике 1 млрд рублей на закупку оборудования для восстановления распределительных сетей электроснабжения в регионе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минэнерго России в 2022 году для предоставления субсидии АО "Чеченэнерго" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения потребителей Чеченской Республики, бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду закупку в 2022 году оборудования, необходимого для восстановления распределительных сетей электроснабжения АО "Чеченэнерго", - говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, Минэнерго России будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств и представит доклад в правительство РФ до 1 марта 2023 года. 

 

Источник: ТАСС

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