Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Чеченской Республике 1 млрд рублей на закупку оборудования для восстановления распределительных сетей электроснабжения в регионе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минэнерго России в 2022 году для предоставления субсидии АО "Чеченэнерго" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения потребителей Чеченской Республики, бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду закупку в 2022 году оборудования, необходимого для восстановления распределительных сетей электроснабжения АО "Чеченэнерго", - говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, Минэнерго России будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств и представит доклад в правительство РФ до 1 марта 2023 года.