Фотографии предоставлены пресс-службой АО ТВЭЛ

Госкорпорация Росатом начала работы по строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных аккумуляторов. Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4ГВт.ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии.

В церемонии официального старта строительных работ также приняли участие губернатор Калининградской области Антонт Алиханов, президент Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, а также генеральный директор ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») Александр Камашев.

«Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России. Росатом начинает строительство первой в стране гигафабрики по производству накопителей энергии. В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для себя отрасль электротранспорта. Ее развитие полностью соответсвует таким ценностям Росатома как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в устойчивое развитие. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на системы накопления энергии. В связи с этим наша основная задача - создать максимально-эффективные решения для развития рынка электротранспорта в России. Это послужит основой для развития экологичного транспорта, надежных и современных электросетей, обеспечит формирование ряда смежных секторов и направлений», - отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«В нужное время и на нужном месте - можно сказать о новом проекте «Росатома» в Калининградской области. Это долгожданное событие, с которым связаны серьёзные планы развития инновационных секторов нашей региональной экономики. Уже сейчас очевидна кооперация будущего завода, развитие сопутствующих предприятий комплектующих, производственных и инжиниринговых бизнес-единиц, а также калининградского автопроизводителя «Автотор». Очень важно, что новая гигафабрика строится на востоке области, там, где очень нужны рабочие места, связанные со стабильной работой, уверенность и социальная обустроенность», - прокомментировал старт проекта Антон Алиханов.

Первые батареи сойдут с конвейера российской «гигафабрики» в 2025 году. При проектировании завода заложено современное технологическое оборудование, позволяющее изготавливать продукцию мирового уровня. Мощность производства позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей. В случае подтверждения спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей до достижения суммарной мощности производства 14 ГВт.час.

На заводе будет выполняться полный цикл производства литий-ионных аккумуляторов - операции от процесса смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. Завод будет соответствовать всем экологическим нормам, будут выполняться все необходимые мероприятия по защите окружающей среды.

Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор – компания ООО «РЭНЕРА». Компания объединяет компетенции предприятий Росатома, осуществляя разработку и производство систем хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах.

Присутствие крупнейшего в России завода по производству литий-ионных аккумуляторов создаст для Калининградской области предпосылки формирования статуса одного из ведущих центров развития высоких технологий в России.

Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек (до 1500 человек, включая сопутствующие поддерживающие производства). Завод станет не только крупным налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер – образования, науки, технологий, производственной кооперации.

Общая площадь территории завода составит 23,6 гектара. Площадь производственных корпусов и инфраструктуры – 135 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в объеме не менее 26 млрд рублей.

В рамках мероприятия также состоялась панельная сессия «Развитие электротранспорта в России», в которой приняли участие представители правительства Калининградской области, автопроизводителей, энергетического сектора, руководства Росатома. Подводя итоги панельной сессии, все эксперты единогласно пришли к мнению о стратегически важном значении развития систем накопления энергии для перехода целого ряда отраслей на новый технологический уклад развития.

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» выступает оператором по реализации проекта в Калининградской области завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. renera.ru

Источник: Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»