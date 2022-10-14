Сеть быстрых ЭЗС РусГидро теперь насчитывает 100 станций

Сеть быстрых зарядных станций РусГидро теперь насчитывает 100 станций общей установленной мощностью 12,5 МВт в 21 регионе России. Об этом компания заявила в ходе проходящей в эти дни в Москве Российской энергетической недели.

Ежедневно на ЭЗС РусГидро заряжаются 300 электромобилей, общее число пользователей сети составляет более 6000 человек и постоянно увеличивается. В октябре достигнут еще один значимый показатель, характеризующий высокий спрос на услуги зарядки электромобилей: совокупный отпуск электроэнергии за весь период работы превысил 1,2 млн киловатт-часов, что эквивалентно 6 млн км пробега.

РусГидро реализует масштабный проект «Шелковый путь», в рамках которого зарядная сеть компании соединит Москву с Владивостоком. Проект предполагает установку на всей протяженности трассы зарядных станций с расстоянием между ними не более 150 км. «Шелковый путь» пройдет через 23 субъекта Российской Федерации. К концу 2022 года РусГидро планирует оснастить зарядными станциями не менее 70% маршрута.

В рамках развития электрозарядной инфраструктуры в июне 2022 года РусГидро и Соллерс Груп запустили во Владивостоке каршеринг электромобилей Green Crab. Автолюбителям предложена поминутная, 12-часовая или посуточная аренда электромобилей, управление которой осуществляется через мобильное приложение Green Crab Carsharing для iOS и Android. Зарядить машину можно бесплатно на ЭЗС РусГидро прямо из мобильного приложения.