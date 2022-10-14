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14 октября 2022, 11:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство
Источник: stroi.mos.ru
18 станций и 38,9 км линий метро планируется построить в столице с 2023 по 2025 год включительно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В городе активно продолжается строительство метро. Скоро планируется в полном объеме завершить работы по возведению Большой кольцевой линии, однако уже сегодня ведутся работы по другим, радиальным веткам метро», – сказал Андрей Бочкарёв.
По словам заммэра, с 2023 по 2025 год включительно планируется завершить возведение 18 станций, двух электродепо и 38,9 км путей метро.
«Новые участки будут достроены на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, появится новая Троицкая ветка метро, а также станция «Суворовская» на Кольцевой линии. Помимо этого, начнется строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий», – добавил Андрей Бочкарёв.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2023–2025 годы.
«В нее входит перечень объектов, строительство и реконструкцию которых профинансируют за счет городского бюджета. Программа сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. В 2023-2025 годах планируют построить и ввести в эксплуатацию свыше 750 различных городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации)», – говорится в сообщении мэра Москвы.
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