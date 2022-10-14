​18 станций и 38,9 км линий метро планируется построить в столице с 2023 по 2025 год включительно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В городе активно продолжается строительство метро. Скоро планируется в полном объеме завершить работы по возведению Большой кольцевой линии, однако уже сегодня ведутся работы по другим, радиальным веткам метро», – сказал Андрей Бочкарёв.

По словам заммэра, с 2023 по 2025 год включительно планируется завершить возведение 18 станций, двух электродепо и 38,9 км путей метро.

«Новые участки будут достроены на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, появится новая Троицкая ветка метро, а также станция «Суворовская» на Кольцевой линии. Помимо этого, начнется строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий», – добавил Андрей Бочкарёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2023–2025 годы.