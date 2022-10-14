На полях Российской энергетической недели 14 октября под руководством вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова состоялось совещание по импортозамещению с участием крупнейших нефтегазовых компаний и производителей российского оборудования.

Участники рассказали о достижениях в области импортозамещения с 2014 года и поставили актуальные задачи по наращиванию локализации производства необходимого оборудования и комплектующих в России на фоне ужесточения санкций.

«После расширения санкций в 2022 году нам важно обеспечить топливно-энергетический комплекс российским оборудованием и технологиями с точки зрения энергобезопасности. Сейчас создана рабочая группа на уровне Минэнерго и Минпромторга с участием крупнейших российских нефтегазовых компаний, которая провела большую работу по анализу спроса на оборудование, поставка которого из-за рубежа стала недоступна. Пока в России импортозамещено 60% оборудования в ТЭК, но Президент обозначил задачу выйти на 80% к 2025 году. Чтобы выполнить эту задачу, необходима единая нормативная база и актуализация российских стандартов на одной площадке», – сказал вице-премьер Александр Новак, открывая совещание.

Переход на российские системы стандартизации и сертификации будет способствовать ускоренному внедрению российского оборудования, а также снижению как временных, так и материальных затрат российских производителей на прохождение процедур предквалификации у нефтегазовых и нефтегазохимических компаний. Ранее реализация крупных нефтегазовых проектов в Российской Федерации иностранными лицензиарами и подрядчиками обуславливала необходимость использования иностранных стандартов.

Сегодня предлагается использовать площадку Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), который уже на практике реализует разработку и внедрение новых стандартов, формирует унифицированную систему оценки соответствия продукции, помогает производителям в проведении опытно-промышленных испытаний. По результатам аудита и испытаний институт формирует базу проверенных поставщиков продукции, чтобы она использовалась в закупочной деятельности нефтегазовых компаний. ИНТИ создан в 2020 году, сегодня он объединяет уже 20 нефтегазовых компаний, в том числе семь зарубежных.

«На сегодняшний день разработано и утверждено более 80 единых стандартов на нефтегазовое оборудование, успешно апробирован механизм совместных опытно-промышленных испытаний. Считаем, что привлечение в деятельность института новых участников российского нефтегазового рынка будет способствовать достижению поставленных Президентом Российской Федерации целей», – отметил вице-премьер Денис Мантуров. Среди мер поддержки отечественных производителей оборудования и технологий он назвал сокращение сроков оплаты за проведённые работы в российских компаниях, увеличение доли авансирования пилотных проектов до 50% от стоимости, льготное кредитование и государственные гранты.

На совещании выступили представители «Газпрома», «Газпром нефти», ИНТИ, «Росатома», «Транснефти», конструкторских бюро и заводов, подрядчиков крупных компаний.

По итогам совещания вице-премьеры предложили включить в протокол совещания следующие задачи: