«Москабельмет» принял участие в IV Федеральном форуме «Производительность 360», который состоялся в Сочи 14 октября. Генеральный директор группы компаний выступил в ходе двух деловых мероприятий.

Форум для тех, кому важна эффективность

Федеральный форум «Производительность 360» — это главная в России площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Участие в форуме — дополнительная возможность по поиску ответов на глобальные вызовы времени. Мероприятие организовано Министерством экономического развития РФ и Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

В 2019 году ФЦК запустил масштабный Национальный проект «Производительность труда», участникам которого оказывается адресная поддержка в совершенствовании производственных процессов. Цели проекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год и получить прирост производительности труда более 20 %. Москва присоединилась к этому проекту в 2022 году, и «Москабельмет» одним из первых среди столичных предприятий принял в нем участие. На сочинском форуме группа компаний подвела итог полугодовой программы Национального проекта и обменялась опытом с другими участниками.

Выступление на тематической сессии

Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет», был спикером сессии «Инвестиции в людей или инвестиции в оборудование – что важнее?». Главные вопросы сессии: какие проекты можно считать инвестициями в людей? как свести к минимуму риски таких инвестиций? как сделать выбор между инвестициями в людей и инвестициями оборудование? Спикерами, кроме Павла Морякова, стали: Максим Цыганец, ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод»; Ольга Власова, «НПО «Квант»; Владимир Никитин, ОАО «РЖД» и Александр Горин, Иркутский завод гусеничной техники. Модератор — Ирина Жук, заместитель генерального директора по обучению «Федеральный центр компетенций».

Павел Моряков представил доклад на тему «Инвестиции в людей или в оборудование? Взгляд ООО «Завода Москабель». Рассказывая об опыте участия в проекте «Производительность труда», он отметил его важность и высоко оценил эффект от проделанной работы: «ФЦК оказывает именно ту поддержку (причем бесплатную), которая позволяет найти все ваши скрытые ресурсы. За время участия в проекте мы увеличили добавленную стоимость на 8,1 %, производительность труда выросла на 7 %. При этом среднеcписочная численность увеличилась на 1,1%, то есть мы не сокращали персонал. А общий эффект от всех проведенных действий составил 46 миллионов рублей, и это всего лишь за 8 месяцев работы! Считаю, что экспертиза, которая помогла нам найти скрытые ресурсы, бесценна, и есть она только у ФЦК!»

Участие в пленарном заседании

Павел Моряков был также приглашен в качестве спикера на Главное пленарное заседание форума: «Производительность труда — драйвер экономического роста нового времени. Лейтмотив заседания — новый кризис мировой экономики как очередной вызов для бизнеса. Как представитель крупного промышленного бизнеса России генеральный директор ГК «Москабельмет» принял участие в обсуждении ключевых вопросов делового мероприятия: где российским предприятиям найти дополнительные возможности для поддержания экономической эффективности? какие проекты, направленные на рост эффективности производства, позволяют быстрее сориентироваться в новой экономической реальности и занять новые ниши на рынке?

Спикерами заседания также стали министр экономического развития РФ Максим Решетников; заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Галась; генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов; генеральный директор «Федерального центра компетенций» Николай Соломон. Модерировал заседание шеф-редактор телеканала РБК-ТВ по направлению экономической аналитики Кирилл Токарев. Кстати, телеканал подготовил программу «Дневник форума», в которое вошло интервью с Павлом Моряковым. Эфир доступен в записи — его можно посмотреть здесь .

Большие планы на осень

Традиционно в это время года для ГК «Москабельмет» наступает «осенний марафон» мероприятий, в которых предприятие принимает активное участие. В этом году традиция остается неизменной: впереди еще немало интересных и важных событий, о которых обязательно расскажем.