В столице Республики Башкортостан с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) запланирована закупка общественного транспорта, реконструкция улиц и строительство транспортной развязки. Общий объём заёмного финансирования составляет более семи млрд рублей, которые на текущий момент до субъекта РФ доведены в полном объеме.

«Из 70 автобусов, которые планируется приобрести на средства ИБК, 63 уже вышли на городские маршруты и перевозят пассажиров в самые густонаселенные районы Уфы: Затон, Дёму, Инорс, Сипайлово. Кроме того, для более удобного, быстрого и безопасного передвижения по городу в рамках реализации инфраструктурного проекта «Южные ворота» планируется построить транспортную развязку на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева», — сообщил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

Работы по устройству буронабивных свай, ливневой канализации, подходов к путепроводу в створе улицы Зайнаб Биишевой и отсыпке земляного полотна уже начались.

Также в Уфе ведется реконструкция улицы Пугачева на участке от улицы Бельская до улицы Сочинская. Вдоль набережной реки Белой намерены обустроить беговую, пешеходные и велосипедные дорожки. На текущий момент специалисты занимаются переустройством сетей водо– и газоснабжения, водоотведения, напорной канализации, силовых кабелей и т.д. Всего намерены заменить более 30 км инженерных коммуникаций.

Строительство данных объектов приурочено к 450-летию основания столицы Башкортостана. Напомним, свой юбилей Уфа отпразднует в 2024 году.