Команда «Системная энергия» АО «СО ЕЭС», занявшая первое место в конкурсе молодежных глобальных прогнозов энергетического развития до 2035 года, удостоена диплома победителя. Почетную награду Министерства энергетики РФ специалистам компании вручил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новак в ходе Молодежного дня РЭН.

В рамках конкурса команда молодых специалистов Системного оператора представила собственный взгляд на одну из перспективных рыночных технологий в электроэнергетике. Участники конкурса исследовали опыт зарубежных стран и макрорегионов, окна возможностей и угрозы для развития технологии в России, оценивали риски и составляли вероятные сценарии развития управления спросом. Прогноз на тему «Управление спросом: технологии ценозависимого потребления и управления режимами электроэнергетической системы» составлялся в перспективе до 2035 года с учетом политических, социокультурных, экономических, технологических, экологических и других факторов.

Всего в конкурсе соревновались 22 команды молодых специалистов и 18 команд студентов. Вторая команда молодых специалистов Системного оператора «Искра» заняла восьмое место. Наставником обеих команд Системного оператора выступил заместитель начальника Департамента развития персонала АО «СО ЕЭС» Артем Могин. В конкурсе также участвовала команда Казанского государственного энергетического университета «Искра», в которую вошли двое студентов, обучавшиеся по специализированной магистерской программе Системного оператора в КГЭУ, а теперь ставшие молодыми специалистами компании. Команда «Искра» заняла 3 место в студенческой номинации конкурса.

Защита проектов проходила в два этапа: отборочный (заочный) и финальный (очный, в формате видеоконференции). Для участия в отборочном этапе участники на протяжении пяти месяцев проводили исследование темы, составляли, выверяли и просчитывали различные сценарии развития выбранного тренда, на основании чего готовили финальный текст прогноза и презентацию итогов своей работы. Работы, отправленные на отборочный этап, оценивались экспертами ТЭК, а затем 10 лучших команд приглашались к участию в финале, в рамках которого участники представляли свое исследование экспертам и отвечали на их вопросы.

По условиям конкурса три команды, занявшие призовые места, готовят консолидированный проект глобального прогноза развития энергетики. Победители молодежной лиги – команда «Системная энергия» АО «СО ЕЭС», команда «Энергия двух столиц» ООО «Газпром энергохолдинг» и команда «Обратный клапан» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также призеры студенческой лиги – команда «WeWatt» Санкт-Петербургского горного университета, команда «QuadraT» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и команда «Искра» Казанского государственного энергетического университета – представили свои общие прогнозы в очном формате руководству Министерства энергетики РФ, руководителям ведущих компаний и вузов в рамках Молодежного дня на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

«Работа над прогнозом позволила мне достаточно глубоко вникнуть в актуальную для энергетики проблему управления спросом, а также почувствовать, что я учувствую в чем-то масштабном и могу повлиять на развитие энергетики в будущем. Работая над прогнозом, молодой специалист развивает компетенции, которые в будущем позволят широко и масштабно смотреть на рабочие задачи. В прогнозе советую учувствовать всем тем, кто хочет расширить знания в области энергетики, готов изучать большие объемы информации, работать в команде, приобретать новые навыки (я, например, освоила работу в графическом редакторе) и не против работать над проектом после основной работы», - рассказала Ольга Мазнева, ведущий специалист Службы перспективного развития и технологических присоединений Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.

В состав команды-победителя «Системная энергия» вошли молодые специалисты исполнительного аппарата АО «СО ЕЭС» и 11 филиалов региональных и объединенных диспетчерских управлений:

Анастасия Чегодаева, специалист 1 категории Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра (капитан команды);

Никита Колесников, диспетчер Оперативно-диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» Коми РДУ;

Диана Гердт, специалист 1 категории Службы развития и сопровождения технологических систем АО «СО ЕЭС»;

Виктор Стрижов, специалист 1 категории Службы развития и сопровождения технологических систем АО «СО ЕЭС»;

Павел Болотов, ведущий специалист Оперативно-диспетчерской службы АО «СО ЕЭС»;

Юлия Власова, специалист 2 категории Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала;

Владик Ахуньянов, специалист 2 категории Отдела перспективного развития и технологических присоединений Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ;

Владимир Дегтярёв, ведущий специалист Отдела перспективного развития и технологических присоединений Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;

Ксения Молчагина, главный специалист Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ;

Ольга Мазнева, ведущий специалист Службы перспективного развития и технологических присоединений Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ;

Арина Гордеева, главный специалист Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ;

Павел Фомин, ведущий эксперт Службы подготовки персонала Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги;

Максим Смирнов, ведущий специалист Оперативно-диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ;

Денис Борисов, ведущий специалист Службы релейной защиты и автоматики Филиала АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ;

Никита Чумаков, ведущий специалист Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ.

Директор по персоналу АО «СО ЕЭС» Байрта Первеева отметила:

«Наши молодые специалисты имеют возможность в процессе работы наращивать свои профессиональные компетенции и расширять профессиональный кругозор. Благодаря серьезной подготовке команда Системного оператора показала отличный результат, завоевав первое место в «Молодежном глобальном прогнозе развития энергетики». Ребята продемонстрировали глубокий уровень погружения в тему и хорошие навыки серьезной исследовательской работы и представили экспертной комиссии действительно обоснованный и проработанный анализ ключевых трендов развития энергетической отрасли. Важно, что в процессе подготовки к конкурсу участники отработали навыки командного взаимодействия, подготовки презентаций и публичного выступления. Все это, безусловно, будет им полезно в дальнейшей профессиональной деятельности».

О Молодежном глобальном прогнозе развития энергетики

Молодежный глобальный прогноз развития энергетики – проект, реализуемый с 2017 года Благотворительным фондом «Надежная смена» в партнерстве с Центром компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московским государственным строительным университетом. Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Россия — страна возможностей», крупнейших компаний топливно-энергетического и минерального-сырьевого комплексов, отраслевых вузов, общественных и научных организаций.

Конкурс традиционно проходит для двух категорий участников: студентов и молодых специалистов компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В рамках конкурса молодежные команды формируют свое видение и предложения относительно будущих параметров развития энергетики, а также участвуют в популяризации идей энергосбережения и энергоэффективности.

В этом году участникам были предложены на выбор 20 тем, таких как «Индустрия 4.0. Цифровые решения в транспортировке углеводородов и их реализация в России», «Перспективы применения накопителей в ТЭК России и в зарубежных энергосистемах», «Кибербезопасность в энергетике: киберпреступность и кибертерроризм и способы борьбы с ними», «Индустрия 4.0: драйверы 3D глобальных изменений в энергетике России», «Цифровые двойники – технологии цифровизации и управления производственными процессами в ТЭК России» и других.