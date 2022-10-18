Предприятие ОДК ввело в эксплуатацию новый испытательный стенд

Новый испытательный стенд, разработанный конструкторами московского производственного комплекса «Салют», введен в эксплуатацию в МКБ «Горизонт». Оборудование почти вдвое сократит время испытаний турбонасосных агрегатов.

Новый испытательный стенд имитирует работу агрегата в реальных условиях. Он полностью автоматизирован, оснащен программным обеспечением отечественного производства. Система управления агрегатом работает по цифровым протоколам, что в совокупности позволяет производить испытания в круглосуточном режиме.

«Особенностью работ по испытаниям агрегата является необходимость проводить очень большое количество однотипных циклов испытаний. В случае положительного результата следующая партия изделия может отгружаться заказчику. На нашем новом стенде мы планируем их проводить за 20 дней, что позволит сократить срок испытаний почти в два раза», – отметил директор филиала Объединенной двигателестроительной корпорации МКБ «Горизонт» Олег Кужель.

На стенде используется система воздушного охлаждения, которая обеспечивает работу агрегата в требуемом диапазоне температур.

«Разработка стенда осуществлена силами конструкторских подразделений производственного комплекса «Салют» АО «ОДК», который вот уже 15 лет является серийным изготовителем агрегата. В кратчайшие сроки конструкторские службы предприятия подготовили техническое задание на создание стенда, разработали его схему, вариант размещения на площадке филиала, выпустили конструкторскую документацию», – рассказал руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.

На следующий год запланирована модернизация стенда под турбонасосный агрегат с повышенной производительностью, что потребует внесения изменений как в сам стенд, так и в систему его управления.

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация