Финский системный оператор Fingrid актуализировал оценку балансовой надежности национальной энергосистемы на предстоящий осенне-зимний период ввиду сокращения на 7% объема потребления электроэнергии в стране в сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г и новых целей, установленных Европейским союзом, по сокращению пиковой нагрузки на 5%.

По мнению Fingrid, в целом риски для надежности электроснабжения предстоящей зимой в Финляндии отсутствуют. Тем не менее, населению рекомендуется быть готовым к перебоям энергоснабжения ввиду возможной нехватки энергоресурсов.

Fingrid актуализирует оценку балансовой надежности по мере изменения ситуации. Прогнозируемая пиковая нагрузка в предстоящий зимний период в условиях очень низкой температуры наружного воздуха и безветренной погоды достигнет 14,4 ГВт, что на 700 МВт ниже первоначальных прогнозов. При этом совокупная располагаемая мощность внутренней генерации в лучшем случае составит 12,9 ГВт, и это с учетом работы АЭС Olkiluoto 3 и угольной электростанции Meri-Pori, а также всех находящихся в эксплуатации ветровых электростанций.

Официальный сайт Fingrid