14 октября в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялся Молодежный день, в котором приняли активное участие руководители и молодые специалисты - члены молодежных советов АО «СО ЕЭС», а также студенты, обучающиеся по специализированным программам Системного оператора.

Молодежный день – главное ежегодное молодежное событие в области развития энергетики, участники которого встречаются с руководителями и экспертами отрасли, обмениваются идеями и совместно формируют молодежную повестку ТЭК на следующий год. В этом году в панельных сессиях, дискуссиях и конкурсах встретились более 1000 участников Молодежного дня РЭН.

Архитектура программы Молодежного дня РЭН-2022 включала целый ряд мероприятий, рассчитанных на студентов, молодых специалистов, ректоров и преподавателей вузов, а также руководителей отраслевых компаний.

Команда молодых специалистов АО «СО ЕЭС» «Системная энергия» заняла 1 место в конкурсе молодежных глобальных прогнозов энергетического развития до 2035 года, представив прогноз на тему «Управление спросом: технологии ценозависимого потребления и управления режимами электроэнергетической системы».

В рамках Молодежного дня прошел Кубок РЭН Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата СASE-IN, на котором команда молодых специалистов Системного оператора представила свои идеи решения инженерного общеотраслевого кейса, посвященного вопросам импортозамещения и кооперации для обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов ТЭК и магистральных сетевых компаний. Ребята подготовили презентацию своего решения и защитили его в формате устного выступления.

Кроме того, команда молодых специалистов Системного оператора приняла участие в интерактивной сессии по созданию молодежных проектов развития ТЭК, где участники в формате проектной лаборатории разрабатывали концепции новых проектов социальной направленности, в частности, команда Системного оператора работала над проектом энергетического хакатона «Цифровая система».

Одно из традиционных мероприятий Молодежного дня – совещание руководителей АО «СО ЕЭС» с молодыми специалистами компании. Встреча прошла в формате живого общения, в беседе приняли участие директор по энергетическим рынкам и внешним связям Андрей Катаев, директор по персоналу Байрта Первеева, директор по цифровой трансформации Станислав Терентьев, заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС Дмитрий Яриз, начальник Департамента развития персонала Александра Красиля. Руководители компании рассказали об основных направлениях развития Системного оператора и ответили на вопросы участников совещания.

Молодежный день РЭН-2022 завершился заседанием Молодежного совета электроэнергетики при Министерстве энергетики Российской Федерации, в котором приняли участие ведущий эксперт Департамента развития персонала АО «СО ЕЭС» Илья Москвин и специалист 1 категории Службы развития и сопровождения технологических систем АО «СО ЕЭС» Мария Садохина. В рамках открытого заседания члены Молодежного совета обсудили деятельность Молодежного совета в 2022 году, а также текущие и перспективные проекты молодежного актива российских электроэнергетических компаний.

Итоговым мероприятием Молодежного дня стало награждение компаний и вузов, реализовавших лучшие проекты и практики работы с молодежью в 2022 году. Системный оператор отмечен благодарственным письмом Министерства энергетики РФ и Росконгресса за вклад в популяризацию топливно-энергетического комплекса и инженерно-технического образования.