В Биробиджане Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО провёл совещание о ходе реализации проекта по созданию в Еврейской автономной области индустриальных (промышленных) парков «Нижнеленинский» и «Шалом».

«В апреле 2022 года введён в эксплуатацию железнодорожный трансграничный мост Нижнеленинское – Тунцзян. Он создаёт новые условия для развития экономики Еврейской автономной области, возникает довольно существенный транзит грузов: сегодня пропускная способность моста – 5 млн тонн (грузов в год), в горизонте до 2030 года она должна увеличиться до 20 млн тонн. Стоит задача развития примостовой территории, создание новых логистических возможностей. Ещё один проект, который будет реализовываться в Еврейской автономной области, – это создание промышленного парка «Шалом». Здесь планируется разместить кластер по производству продукции медико-биологического назначения», – открыл совещание Юрий Трутнев.

В примостовой зоне в Ленинском районе ЕАО реализуется проект по созданию индустриального парка «Нижнеленинский». Территория примостовой зоны имеет перспективные земельные участки порядка 2 тыс. га, из которых 810 га уже взяты в аренду инвесторами без торгов. Резидентами нового индустриального парка готовы стать три инвестора, реализующие проекты в сфере логистики для обеспечения товарооборота между Россией и Китаем, а также экспортных поставок сжиженного углеводородного газа. На совещании были представлены проекты по строительству логистического центра, сопутствующего мостовому переходу через р. Амур в районе села Нижнеленинское, созданию перевалочного комплекса для организации экспортных поставок сжиженного углеводородного газа и пентан-гексановой фракции на погранпереходе Нижнеленинское–Тунцзян, строительству оптово-логистического центра с сухим портом. Общий объём инвестиций в проекты может составить 16,5 млрд рублей.

Как отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, главное конкурентное преимущество области – близость к логистическим и промышленным центрам северо-восточного Китая. В связи с этим он предположил задействовать четыре пункта пропуска через государственную границу, в том числе один железнодорожный Нижнеленинское – Тунцзян для перемещения пассажирских и грузовых транспортных средств. «Я не оговорился о пассажирских перевозках. В этом направлении необходимо работать для дальнейшего развития экономики и туризма», – пояснил глава региона. По его мнению, реализация запланированных инвестиционных проектов приведёт к созданию крупного международного транспортно-логистического коридора с выходом на АТР.

Глава региона обратил внимание на тормозящие реализацию инвестиционных проектов аспекты: отсутствие на железнодорожной станции «Ленинск-2» инфраструктуры для приёмки и оформления широкой номенклатуры экспортных и импортных грузов, недостаточную пропускную способность ветки «Биробиджан» – «Ленинск-1».

Заслушав доклад губернатора, Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и Минтрансу России совместно с руководством ЕАО создать межведомственную рабочую группу.

«Мы попросим поучаствовать в этой работе Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Страна находится в достаточно сложном положении, спрос должен быть другой. И он будет другим. Поэтому если сегодня бездействие чиновника наносит ущерб государству, если мост построен, а железнодорожный пункт пропуска не пропускает необходимую номенклатуру грузов, то наносится ущерб государству российскому. Если это есть, то такой чиновник будет отвечать уже перед правоохранительными органами», – подчеркнул он.

На совещании рассматривался вопрос о возможности расширения ТОР «Амуро-Хинганская» на территорию вокруг моста Нижнеленинское – Тунцзян, чтобы налоговыми льготами и административной поддержкой преференциального режима смогли воспользоваться инвесторы, реализующие там свои проекты. Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с областным правительством проработать данный вопрос и представить свои предложения.

«На территории ЕАО начали возникать новые инвестиционные проекты, часть из них связана с логистикой. И ядром, которое собирает все эти проекты, является мост Нижнеленинское – Тунзян, который построен и сдан в эксплуатацию. Помимо логистических проектов готовятся новые. И нам важно, чтобы на российской территории запускались новые предприятия и производилась продукция», – сказал Юрий Трутнев.

Были представлены планы по размещению предприятий в индустриальном парке «Шалом», в том числе производства по выпуску продукции медико-биологического назначения, включая лекарственные средства и препараты. Также в парке планируется создать лаборатории контроля ввозимых лекарственных средств, препаратов и сырья и научные лаборатории, в том числе генетики и селекции растений и животных.

Как отметил Юрий Трутнев, создание индустриальных парков в ЕАО обеспечит регион новыми промышленными предприятиями и рабочими местами, позволит привлечь инвесторов.

На совещании был затронут вопрос энергообеспечения индустриальных парков и возможности получения субсидии на строительство инфраструктуры за счёт средств федерального бюджета. Для этого было предложено включить ТОР «Амуро-Хинганская» в перечень ТОР, указанных в постановлении Правительства РФ от 24 июля 2017 г. № 872, регламентирующего особенности технологического присоединения территорий опережающего социально-экономического развития. Юрий Трутнев поручил проработать и представить предложения по этим вопросам Минвостокразвития России.