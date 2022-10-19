Специалисты «Россети Северный Кавказ» завершили основной этап масштабной реконструкции и модернизации электросетей в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Всего на реализацию этого проекта в рамках инвестиционной программы энергокомпания направила свыше 135 млн рублей.

Объекты обеспечивают электроэнергией более 12 тысяч жителей поселков Привольный, Новотерский, Змейка, Бородыновка, Железноводский и хутора Воронов.



Для перераспределения мощности специалисты филиала «Ставропольэнерго» реконструировали восемь действующих трансформаторных подстанций напряжением 10-0,4 кВ и построили четыре дополнительных. Их общая суммарная мощность увеличилась с 1,1 МВт до 2,5 МВт.



Также реконструированы существующие участки линий электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью более 43 км с заменой 1 525 опор и установкой более безопасного и надёжного самонесущего изолированного провода.



В настоящий момент энергетики приступили к модернизации систем учета электроэнергии. Специалисты демонтируют старые ответвления в жилые дома и установят почти 3 тысячи новых интеллектуальных приборов учета с удаленным устройством сбора и передачи данных.