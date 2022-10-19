Французская компания Lhyfe, специализирующаяся в области производства водорода, планирует построить предприятие по производству экологически чистого водорода мощностью 200 МВт в кластере химической промышленности Делфзейль (Delfzijl), расположенном в провинции Гронинген (Groningen province) в северной Голландии.

Для электроснабжения электролизного производства планируется использовать шельфовую ветровую генерацию. Производственная мощность нового предприятия, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2026 г., составит более 20 тыс. тонн «зеленого» водорода в год (55 тонн/сутки). Франция планирует увеличить мощность электролизеров до 500 МВт к 2025 г., а к 2030 г. – до 3-4 ГВт.

В конце сентября 2022 г. компания Lhyfe ввела в эксплуатацию свою первую шельфовую экспериментальную установку по производству «зеленого» водорода в французском Сен-Назере (Saint-Nazaire). В апреле 2022 г. Lhyfe также подписала меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства установки по производству экологически чистого водорода мощностью 600 МВт рядом с шельфовой ветровой электростанцией Storgrundet мощностью 1020 МВт, проект строительства которой реализуется у побережья Содерхамн (Soderhamn) в Швеции.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata