Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
19 октября 2022, 16:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОПА, ВОДОРОД
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Французская компания Lhyfe, специализирующаяся в области производства водорода, планирует построить предприятие по производству экологически чистого водорода мощностью 200 МВт в кластере химической промышленности Делфзейль (Delfzijl), расположенном в провинции Гронинген (Groningen province) в северной Голландии.
Для электроснабжения электролизного производства планируется использовать шельфовую ветровую генерацию. Производственная мощность нового предприятия, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2026 г., составит более 20 тыс. тонн «зеленого» водорода в год (55 тонн/сутки). Франция планирует увеличить мощность электролизеров до 500 МВт к 2025 г., а к 2030 г. – до 3-4 ГВт.
В конце сентября 2022 г. компания Lhyfe ввела в эксплуатацию свою первую шельфовую экспериментальную установку по производству «зеленого» водорода в французском Сен-Назере (Saint-Nazaire). В апреле 2022 г. Lhyfe также подписала меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства установки по производству экологически чистого водорода мощностью 600 МВт рядом с шельфовой ветровой электростанцией Storgrundet мощностью 1020 МВт, проект строительства которой реализуется у побережья Содерхамн (Soderhamn) в Швеции.
Информационно-аналитический ресурс Enerdata
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