Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
19 октября 2022, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Одна из инициатив социально-экономического развития России – Федеральный проект «Профессионалитет». Это образовательная программа в колледжах, которая позволит стать квалифицированным специалистом на ведущем предприятии региона. В программе предлагается участие в различных отраслях.
«Саранский электромеханический колледж» при активном участии «ЭМ-КАБЕЛЯ» подал заявку на направление «Электротехническая промышленность» и выиграл грант на создание образовательно-производственного центра. Всего субсидии получат 70 учебных заведений России, на базе которых кластеры появятся уже в этом году.
Большую роль в победе СЭМК сыграла программа дуального обучения. «ЭМ-КАБЕЛЬ» с 2014 года сотрудничает с колледжем: механизм трудоустройства студентов на завод прекрасно отлажен. В «Саранском электромеханическом колледже» при участии нашего предприятия будет создан кластер со своими структурой, педагогическим составом, обновленными образовательными программами.
Команда специалистов ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подготовила проект – «мини-завод» на территории колледжа.
Переговоры, внимательное изучение потребностей учебного заведения, а также знание технологии производства кабеля позволили воплотить интереснейшую задумку в жизнь.
На «мини-заводе» осуществляются все этапы производства кабелей силовых марки ВВГ.
Важную роль в разработке проекта играет директор по технологии и рационализаторству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Евгений Французов. Он подготовил парк оборудования и схему его расположения в цехе. Евгений занимается поиском поставщиков, проводит переговоры
по ускорению поставки оборудования.
На проекте отрабатывать свои навыки смогут не только студенты специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», но и учащиеся других направлений – компьютерщики, электронщики, электрики и другие.
Результат создания «мини-завода» – новая образовательная программа для студентов и готовые профессиональные кадры для предприятия.
Фото 1: Подписание соглашение о партнерстве по направлению «Развитие технологий для кабельного производства»
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