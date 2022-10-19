Торжественное открытие Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Мордовия, структурного подразделения ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Одна из инициатив социально-экономического развития России – Федеральный проект «Профессионалитет». Это образовательная программа в колледжах, которая позволит стать квалифицированным специалистом на ведущем предприятии региона. В программе предлагается участие в различных отраслях.

«Саранский электромеханический колледж» при активном участии «ЭМ-КАБЕЛЯ» подал заявку на направление «Электротехническая промышленность» и выиграл грант на создание образовательно-производственного центра. Всего субсидии получат 70 учебных заведений России, на базе которых кластеры появятся уже в этом году.

Большую роль в победе СЭМК сыграла программа дуального обучения. «ЭМ-КАБЕЛЬ» с 2014 года сотрудничает с колледжем: механизм трудоустройства студентов на завод прекрасно отлажен. В «Саранском электромеханическом колледже» при участии нашего предприятия будет создан кластер со своими структурой, педагогическим составом, обновленными образовательными программами.

Команда специалистов ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подготовила проект – «мини-завод» на территории колледжа.

Переговоры, внимательное изучение потребностей учебного заведения, а также знание технологии производства кабеля позволили воплотить интереснейшую задумку в жизнь.

На «мини-заводе» осуществляются все этапы производства кабелей силовых марки ВВГ.

Важную роль в разработке проекта играет директор по технологии и рационализаторству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Евгений Французов. Он подготовил парк оборудования и схему его расположения в цехе. Евгений занимается поиском поставщиков, проводит переговоры

по ускорению поставки оборудования.

На проекте отрабатывать свои навыки смогут не только студенты специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», но и учащиеся других направлений – компьютерщики, электронщики, электрики и другие.

Результат создания «мини-завода» – новая образовательная программа для студентов и готовые профессиональные кадры для предприятия.

Фото 1: Подписание соглашение о партнерстве по направлению «Развитие технологий для кабельного производства»