 
Компании

Мини-завод на базе колледжа: новый уровень подготовки профессиональных кадров

Авторы и источники / Правообладателям
Торжественное открытие Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Мордовия, структурного подразделения ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Торжественное открытие Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Мордовия, структурного подразделения ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Одна из инициатив социально-экономического развития России – Федеральный проект «Профессионалитет». Это образовательная программа в колледжах, которая позволит стать квалифицированным специалистом на ведущем предприятии региона. В программе предлагается участие в различных отраслях.

«Саранский электромеханический колледж» при активном участии «ЭМ-КАБЕЛЯ» подал заявку на направление «Электротехническая промышленность» и выиграл грант на создание образовательно-производственного центра. Всего субсидии получат 70 учебных заведений России, на базе которых кластеры появятся уже в этом году.

Большую роль в победе СЭМК сыграла программа дуального обучения. «ЭМ-КАБЕЛЬ» с 2014 года сотрудничает с колледжем: механизм трудоустройства студентов на завод прекрасно отлажен. В «Саранском электромеханическом колледже» при участии нашего предприятия будет создан кластер со своими структурой, педагогическим составом, обновленными образовательными программами.

Команда специалистов ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подготовила проект – «мини-завод» на территории колледжа.

Переговоры, внимательное изучение потребностей учебного заведения, а также знание технологии производства кабеля позволили воплотить интереснейшую задумку в жизнь.

На «мини-заводе» осуществляются все этапы производства кабелей силовых марки ВВГ.

Важную роль в разработке проекта играет директор по технологии и рационализаторству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Евгений Французов. Он подготовил парк оборудования и схему его расположения в цехе. Евгений занимается поиском поставщиков, проводит переговоры
по ускорению поставки оборудования.

На проекте отрабатывать свои навыки смогут не только студенты специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», но и учащиеся других направлений – компьютерщики, электронщики, электрики и другие.

Результат создания «мини-завода» – новая образовательная программа для студентов и готовые профессиональные кадры для предприятия.

Фото 1: Подписание соглашение о партнерстве по направлению «Развитие технологий для кабельного производства»

Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

EMKL
7.18

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно