Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
19 октября 2022, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТИТАН-ПОЛИМЕР
Отрасль: Материалы для КПП
Источник: Титан-Полимер
На заводе «Титан-Полимер» идет монтаж технологического оборудования производства. На смонтированном оборудовании приступили к пусконаладочным работам.
Представители компании Dornier подключают основную технологическую линию производства. Одновременно ведётся пусконаладка высококачественного оборудования компании Kampf для продольной и поперечной резки плёнки. Производство БОПЭТ-пленок в Пскове ориентировано на удовлетворение потребностей отечественного рынка в порядке импортозамещения.
БОПЭТ-пленки широко используются во всем мире. Они необходимы в пищевой отрасли (гибкая упаковка), электротехнической отрасли (кабели, изоляция, ламинаты), в медицине (рентгеновские пленки, имплантаты, тубы) и промышленности (пленка для окон, автомобильных стекол и т.д.).
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