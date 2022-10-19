На заводе «Титан-Полимер» идет монтаж технологического оборудования производства. На смонтированном оборудовании приступили к пусконаладочным работам.



Представители компании Dornier подключают основную технологическую линию производства. Одновременно ведётся пусконаладка высококачественного оборудования компании Kampf для продольной и поперечной резки плёнки. Производство БОПЭТ-пленок в Пскове ориентировано на удовлетворение потребностей отечественного рынка в порядке импортозамещения.



БОПЭТ-пленки широко используются во всем мире. Они необходимы в пищевой отрасли (гибкая упаковка), электротехнической отрасли (кабели, изоляция, ламинаты), в медицине (рентгеновские пленки, имплантаты, тубы) и промышленности (пленка для окон, автомобильных стекол и т.д.).