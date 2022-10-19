Сегодня, 19 октября 2022 года, с годовым опережением графика ввели в эксплуатацию объект капитального ремонта – расширенный с двух до четырех полос движения отрезок трассы Р-254 «Иртыш» протяженностью 4,5 км.

Движение открыли начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев и губернатор Омской области Александр Бурков.

В результате капремонта ширину проезжей части увеличили с двух до четырех полос, разделив встречные потоки транспорта осевым барьерным ограждением. В составе выполненных работ – устройство земляного полотна с использованием более 100 тыс. кубометров грунта и дорожной одежды с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона, изготовленного по технологии объемного проектирования. На всем протяжении участка установлена линия электроосвещения, отремонтированы водопропускные трубы, заменены элементы инженерного обустройства. В результате пропускная способность участка возросла вдвое.

«Важность этого объекта в том, что он находится на въезде в Омск, город-миллионник, - отметил Дмитрий Тулеев. – Участки федеральных дорог с высокой транспортной нагрузкой в 50 км от населенных пунктов сегодня в зоне особого внимания. Капитальный ремонт с увеличением числа полос движения с установкой разделительного ограждения – возможность в короткий срок и с меньшими затратами получить результат, сопоставимый с реконструкцией. Эту работу мы начали в Омской области в прошлом году с участка трассы Р-402 с 579 по 589 км, продолжаем в этом году на следующих после него 10 км со вводом в 2023 году и на участке Южного обхода км 781 - км 791. А сегодня после аналогичных работ открываем движение здесь, на въезде в областной центр. В дальнейших планах – новые объекты, два из которых уже спроектированы и проходят согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Всего в работе на сегодня 138 км федеральных трасс Омской области, включая выполненные, текущие и запланированные объекты, предполагающие перевод из двух полос в четыре».

Фото: Росавтодор