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В Мурманской области ГК 1520 цифровизировала управление железнодорожной станции Тайбола

В Мурманской области ГК 1520 цифровизировала управление железнодорожной станции Тайбола

19 октября 2022, 13:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД
Отрасль: Транспорт 
Источник: ГК 1520

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Специалисты Дивизиона ЖАТ Группы компаний 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ на станции Тайбола Октябрьской железной дороги. Проект и рабочую документацию подготовило АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520). Работы – часть программы экономического развития Арктической зоны.

Система МПЦ-ЭЛ управляет стрелками и светофорами, строит маршруты поездов по установленным параметрам, а также снижает эксплуатационные расходы и сокращает межпоездные интервалы. Встроенная киберзащита предотвращает несанкционированный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

Внедрение МПЦ-ЭЛ (разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520) повысит эффективность перевозок на линии Апатиты I – Мурманск и обеспечит безопасность движения в климатических условиях Заполярья.

Фото: ГК 1520

Источник: ГК 1520

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