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20 октября 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт
Источник: ГК 1520
В г. Тынде Амурской области «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) завершила реконструкцию участка 165-172 км федеральной трассы «Лена», связывающей Невер с Якутском.
Проектные решения, направленные на повышение безопасности движения, рассматривались совместно с ГИБДД и Администрацией города Тынды. Реконструкция значительно увеличила видимость на участке федеральной трассы и минимизировала риск ДТП.
Для спрямления автодороги на первых трех километрах участка построили новую дорогу под две полосы движения. Оставшиеся четыре километра (км 168 – км 172) перевели в четырехполосное исполнение.
На участке возвели 167-метровый мост через р. Тынду, и путепровод протяженностью 90 метров через железную дорогу. Работы велись в черте плотной городской застройки. Действующие ранее мост и путепровод реконструировали.
Также строители организовали переходно-скоростные полосы, смонтировали автобусные остановки, светофоры и современное освещение, установили осевое барьерное ограждение.
Реконструкция шла в сложных условиях: наводнения и резкие подъемы воды в реке Тынде, геологические особенности местности. Так, на новом двухполосном участке строители сделали выемку объемом более 1,5 млн м3 грунта. Часть земляных работ провели буровзрывным способом, рядом с городом и железнодорожными путями БАМа. Для безопасности участки строительства укрывали специальными щитами, чтобы исключить разлет горной породы.
Помимо введенного участка, «Бамстроймеханизация» за последние годы обновила около 100 км трассы «Лена» в Амурской области и республике Саха (Якутия). Также компания работала на сооружении автодороги «Амур» от Читы до Хабаровска и реконструировала участки первой категории на трассе «Уссури».
Фото: ГК 1520
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