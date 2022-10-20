В г. Тынде Амурской области «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) завершила реконструкцию участка 165-172 км федеральной трассы «Лена», связывающей Невер с Якутском.

Проектные решения, направленные на повышение безопасности движения, рассматривались совместно с ГИБДД и Администрацией города Тынды. Реконструкция значительно увеличила видимость на участке федеральной трассы и минимизировала риск ДТП.

Для спрямления автодороги на первых трех километрах участка построили новую дорогу под две полосы движения. Оставшиеся четыре километра (км 168 – км 172) перевели в четырехполосное исполнение.

На участке возвели 167-метровый мост через р. Тынду, и путепровод протяженностью 90 метров через железную дорогу. Работы велись в черте плотной городской застройки. Действующие ранее мост и путепровод реконструировали.

Также строители организовали переходно-скоростные полосы, смонтировали автобусные остановки, светофоры и современное освещение, установили осевое барьерное ограждение.

Реконструкция шла в сложных условиях: наводнения и резкие подъемы воды в реке Тынде, геологические особенности местности. Так, на новом двухполосном участке строители сделали выемку объемом более 1,5 млн м3 грунта. Часть земляных работ провели буровзрывным способом, рядом с городом и железнодорожными путями БАМа. Для безопасности участки строительства укрывали специальными щитами, чтобы исключить разлет горной породы.

Помимо введенного участка, «Бамстроймеханизация» за последние годы обновила около 100 км трассы «Лена» в Амурской области и республике Саха (Якутия). Также компания работала на сооружении автодороги «Амур» от Читы до Хабаровска и реконструировала участки первой категории на трассе «Уссури».

Фото: ГК 1520