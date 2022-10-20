КУМЗ организовал Научно-практическую конференцию

«Современные вызовы как новые возможности в производстве изделий из алюминиевых сплавов» – так была сформулирована тема VIII Научно-практической конференции, организованной на площадке Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ). В работе конференции, которая состоялась 13-14 октября, приняли участие представители более 30 российских предприятий и организаций научно-исследовательского, промышленного и логистического профиля, в том числе конечные потребители алюминиевых полуфабрикатов и дистрибьюторы алюминиевой продукции.

С приветственным словом к участникам конференции обратились представители организатора мероприятия – председатель Совета директоров Александр Скорняков и генеральный директор Михаил Ненюков. В своих выступлениях они подчеркнули необходимость выстраивания прямого диалога с партнерами.

Специалисты предприятия рассказали о выпуске новых продуктов на мощностях недавно введенного в строй прокатного комплекса. Среди примеров успешного освоения новых изделий и их рыночного продвижения – производство плит и листов из алюминиевого сплава 5083 для судостроения, листов из алюминиевого сплава 1581 для транспортного машиностроения, а также листов и ленты из алюминиевого сплава 5005А для строительного комплекса. Изделия из этих сплавов отличаются высокими прочностными и антикоррозионными характеристиками. Алюминиевые сплавы с улучшенными свойствами, разработанные в Институте легких материалов и технологий (ИЛМиТ), используются для производства инновационных продуктов, в том числе в сотрудничестве с КУМЗом.

Особое внимание было посвящено номенклатуре продукции предприятия и ответам на задачи XXI века. И.о. коммерческого директора ОАО «КУМЗ» Денис Селиванов подробно рассказал о разработке заводом специализированных алюминиевых полуфабрикатов, модернизации оборудовании, совершенствовании технологий и освоении новых сплавов. Он также остановился на актуальных проектах КУМЗа в области механической обработки. Объединение производства полуфабриката и его предварительной обработки на одном предприятии позволяет потребителю сократить трудозатраты, снизить расходы на логистику, гарантировать защиту от контрафакта сырья, а производителю – вовлекать собственные отходы в новое производство.

Собственная линия гидроабразивной резки для раскроя плит появилась на КУМЗе более десяти лет назад, и с тех пор предприятие регулярно участвует в поставках заготовок. В 2022 году КУМЗ сделал еще один шаг в этом направлении и создал участок, состоящий из вертикального токарного станка и 5-координатного фрезерного станка. Новый участок позволит собственными силами производить механическую обработку штамповок, поковок и других изделий, причем все материалы при необходимости после механической обработки могут быть термообработаны здесь же – на мощностях предприятия.

Участники конференции высоко оценили работу конференции и выразили общее мнение о важности обмена мнениями и обсуждения наиболее актуальных вопросов отрасли.