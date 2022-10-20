Московская компания разработала промышленный удлинитель USB

Столичная группа компаний «Лазеры и аппаратура» создала промышленный удлинитель USB, позволяющий перенести на 70 метров от лазерной установки рабочее место ее оператора. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Владислав Овчинский.

«Московский производитель лазерного оборудования создал промышленный удлинитель USB, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных на расстоянии до 70 метров от шкафа управления лазерной установкой. Благодаря такому кабелю оператор сможет полноценно управлять устройством, например из соседней комнаты. Такое решение обеспечивает промышленную безопасность и увеличивает эффективность труда при работе на лазерных машинах. Кроме того, технология актуальна в случаях нехватки места в производственных помещениях», – сказал Владислав Овчинский.

Система состоит из кабеля, а также модуля для приема и передачи данных от станка к рабочему месту. Она уже запущена в производство.

«Как правило, оператор загружает в станок чертеж или алгоритм работы с помощью флеш-накопителя, а на некоторых производствах он также авторизуется в системе с помощью USB-ключа. Наше решение позволяет организовать на расстоянии от лазерной установки полноценное рабочее место: разместить монитор, клавиатуру, мышь, USB-порты для загрузки чертежей», – отметила исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова.

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Группа компаний «Лазеры и аппаратура» – российский разработчик и производитель лазерного оборудования, расположенный в Зеленограде. Предприятие выпускает лазерные приборы для металлообработки, макро- и микрообработки металлических и неметаллических материалов, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексы лазерной сварки, системы производительной высокоточной прецизионной резки и пятикоординатной обработки.

Фотографии предоставлены пресс-службой ДИиПП