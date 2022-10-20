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Семинар "Технология производства кабелей и проводов различного назначения"

Семинар Технология производства кабелей и проводов различного назначения

20 октября 2022, 15:44
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВНИИКП, СЕМИНАР
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ОАО "ВНИИКП"

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28 ноября—01 декабря 2022 года НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.» планирует проведение семинара по теме: «Технология производства кабелей и проводов различного назначения». В информационно-консультативном семинаре будут рассмотрены актуальные проблемы кабельной промышленности. Программа семинара рассчитана на специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в производстве кабельных изделий, и дает возможность получения дополнительных знаний необходимых для организации в целом.

Все слушатели семинара обеспечиваются информационными материалами по темам докладов.

Продолжительность семинара 4 дня по 8 академических часов.

Семинар будет проходить по адресу: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5

Дополнительная информация по участию в семинаре

  • Харитонова Светлана Викторовна
  • тел: 8(499) 6709637
  • E-mail: fondKP@vniikp.ru

Источник: ОАО "ВНИИКП"

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