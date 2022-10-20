Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
20 октября 2022, 15:44
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВНИИКП, СЕМИНАР
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ОАО "ВНИИКП"
28 ноября—01 декабря 2022 года НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.» планирует проведение семинара по теме: «Технология производства кабелей и проводов различного назначения». В информационно-консультативном семинаре будут рассмотрены актуальные проблемы кабельной промышленности. Программа семинара рассчитана на специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в производстве кабельных изделий, и дает возможность получения дополнительных знаний необходимых для организации в целом.
Все слушатели семинара обеспечиваются информационными материалами по темам докладов.
Продолжительность семинара 4 дня по 8 академических часов.
Семинар будет проходить по адресу: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5
Дополнительная информация по участию в семинаре
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