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20 октября 2022, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, МИКРОГЕНЕРАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
В Краснодаре на базе корпоративного Энергетического института повышения квалификации стартовала программа повышения квалификации «Технологическое присоединение объектов микрогенерации». Среди слушателей курса двадцать семь специалистов и руководителей сектора технологического присоединения компании «Россети Кубань».
Целью программы является развитие и углубление базовых знаний, подробное освоение законодательных и нормативно-методических документов в области деятельности по порядку технологическому присоединения объектов микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии и подготовки технических условий в соответствии с принципами работы объектов микрогенерации.
В рамках программы слушатели ознакомились с основными техническими характеристиками объектов микрогенерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ), подробно рассмотрели законодательную основу и практический опыт реализации проектов микрогенерации ВИЭ.
– Микрогенерация на основе возобновляемых источников энергии - это абсолютно новое направление деятельности для электросетевых компаний. В настоящее время технологическое присоединение объектов микрогенерации к объектам распределительного комплекса приобретает всё более организованный и прозрачный характер. Для этого проведена большая работа, одной из составляющей которой стала организация курса повышения квалификации для специалистов сектора технологического присоединения «Россети Кубань», – рассказал руководитель образовательных проектов НП по развитию возобновляемой энергетики «ЕВРОСОЛАР Россия» Дмитрий Бурыкин.
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