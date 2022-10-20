 
Модернизация

Специалисты "Россети Кубань" изучили вопросы технологического присоединение объектов микрогенерации

Специалисты Россети Кубань изучили вопросы технологического присоединение объектов микрогенерации

20 октября 2022, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, МИКРОГЕНЕРАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
256
Авторы и источники / Правообладателям

В Краснодаре на базе корпоративного Энергетического института повышения квалификации стартовала программа повышения квалификации «Технологическое присоединение объектов микрогенерации». Среди слушателей курса двадцать семь специалистов и руководителей сектора технологического присоединения компании «Россети Кубань».

Целью программы является развитие и углубление базовых знаний, подробное освоение законодательных и нормативно-методических документов в области деятельности по порядку технологическому присоединения объектов микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии и подготовки технических условий в соответствии с принципами работы объектов микрогенерации.

В рамках программы слушатели ознакомились с основными техническими характеристиками объектов микрогенерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ), подробно рассмотрели законодательную основу и практический опыт реализации проектов микрогенерации ВИЭ.

–  Микрогенерация на основе возобновляемых источников энергии - это абсолютно новое направление деятельности для электросетевых компаний. В настоящее время технологическое присоединение объектов микрогенерации к объектам распределительного комплекса приобретает всё более организованный и прозрачный характер. Для этого проведена большая работа, одной из составляющей которой стала организация курса повышения квалификации для специалистов сектора технологического присоединения «Россети Кубань», – рассказал руководитель образовательных проектов НП по развитию возобновляемой энергетики «ЕВРОСОЛАР Россия» Дмитрий Бурыкин.

Источник: Россети Кубань

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно