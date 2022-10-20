В Краснодаре на базе корпоративного Энергетического института повышения квалификации стартовала программа повышения квалификации «Технологическое присоединение объектов микрогенерации». Среди слушателей курса двадцать семь специалистов и руководителей сектора технологического присоединения компании «Россети Кубань».

Целью программы является развитие и углубление базовых знаний, подробное освоение законодательных и нормативно-методических документов в области деятельности по порядку технологическому присоединения объектов микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии и подготовки технических условий в соответствии с принципами работы объектов микрогенерации.

В рамках программы слушатели ознакомились с основными техническими характеристиками объектов микрогенерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ), подробно рассмотрели законодательную основу и практический опыт реализации проектов микрогенерации ВИЭ.