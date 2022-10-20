На открытии выступили Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер Андрей Майоров, Врио заместителя Генерального директора по управлению персоналом Юлия Кузнецова и Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации Константин Кравченко.

Соревнования пройдут в дистанционном формате. В них участвуют сетевые компании Группы «Россети», а также команды от ГПО «Белэнерго» Республики Беларусь. Впервые к участию в соревнованиях профессионального мастерства приглашены студенты профильных вузов, которые, как и зарубежные коллеги, выступят вне конкурса. Всего в соревнованиях примут участие более 200 специалистов и студентов.

Энергетики выполнят задания по теме дистанционного анализа функционирования и диагностики устройств релейной защиты (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Подведение итогов состоится 28 октября.

Первые межрегиональные соревнования по обслуживанию автоматизированных систем электросети Группа «Россети» провела в 2021 году. Они проходили в два этапа и были направлены на демонстрацию теоретических и практических навыков персонала, связанных с обслуживанием устройств РЗА и АСУ ТП, обмен передовым опытом. На его основе утверждены основные требования к квалификации специалистов при выполнении работ, дополнительные требования к мотивации персонала, утверждена Концепция развития РЗА и АСУ ТП.