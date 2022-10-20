Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
20 октября 2022, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, ProСПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Цикл познавательных передач про кабели специального назначения в рамках творческого проекта ProСпецкабель продолжается. Новый выпуск под названием «Оптические кабельные сборки – ювелирная работа» снят на производстве завода «Спецкабель» при участии экспертов предприятия.
Героями программы стали руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок Андрей Гусев, заместитель руководителя отдела (направление пассивных оптических компонентов) Станислав Кузьмин и склейщик оптических деталей Светлана Леонова.
Респонденты ответили на ряд вопросов:
Герои также рассказали, за счет чего оптические кабельные сборки способствуют повышению скорости передачи и объема передаваемых оптических сигналов и облегчают жизнь монтажникам.
«Спецкабель» работает над проектом ProСпецкабель с апреля этого года. Главная цель проекта – рассказать о кабелях специального назначения информативно и интересно, доступно не только для профессионалов, но и для широкой аудитории. Предыдущие выпуски программы были посвящены производству судовых кабелей, низкотоксичных кабелей, кабелей для высокоскоростной передачи данных и другим темам.
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