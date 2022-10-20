Цикл познавательных передач про кабели специального назначения в рамках творческого проекта ProСпецкабель продолжается. Новый выпуск под названием «Оптические кабельные сборки – ювелирная работа» снят на производстве завода «Спецкабель» при участии экспертов предприятия.

Героями программы стали руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок Андрей Гусев, заместитель руководителя отдела (направление пассивных оптических компонентов) Станислав Кузьмин и склейщик оптических деталей Светлана Леонова.

Респонденты ответили на ряд вопросов:

Что такое оптическая кабельная сборка и какие преимущества она имеет;

В каких случаях применяется оптическая сборка и почему она считается самой легкой;

Какие группы оптических кабельных сборок выделяют в зависимости от их назначения, а также многие другие.

Герои также рассказали, за счет чего оптические кабельные сборки способствуют повышению скорости передачи и объема передаваемых оптических сигналов и облегчают жизнь монтажникам.

«Спецкабель» работает над проектом ProСпецкабель с апреля этого года. Главная цель проекта – рассказать о кабелях специального назначения информативно и интересно, доступно не только для профессионалов, но и для широкой аудитории. Предыдущие выпуски программы были посвящены производству судовых кабелей, низкотоксичных кабелей, кабелей для высокоскоростной передачи данных и другим темам.