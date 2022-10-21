Европейская ассоциация системных операторов ENTSO-E опубликовала документ – «ENTSO-E Vision: A Power System for a Carbon Neutral Europe», в котором представлен взгляд ENTSO-E на создание энергосистемы, соответствующей углеродно-нейтральной Европе. Опубликованный документ основывается на предыдущем документе ENTSO-E – «Vision 2030», на долгосрочных сценариях Десятилетнего плана развития европейской электрической сети (TYNDP) и на разработанной ENTSO-E Дорожной карте исследований, разработок и инноваций на 2020-2030 гг., а также включает общую информацию о тенденциях, сценариях, технологиях и инновациях, полученную от системных операторов стран ЕС.

В полностью углеродно-нейтральной экономике электроэнергия станет основным и наиболее эффективным энергоресурсом, при этом электроэнергетический сектор необходимо объединить с другими секторами энергетики. Согласно мнению ENTSO-E, энергосистема будущего будет основываться на трех ключевых элементах, необходимых для создания устойчивой надежной и доступной энергосистемы:

углеродно-нейтральные источники энергии, обеспечивающие основную долю выработки электроэнергии и по большей части зависящие от погодных условий;

ресурсы энергетической гибкости, эффективно дополняющие погодозависимую генерацию и возрастающую многокомпонентность энергосистемы;

электрическая сеть, соединяющая генерирующие мощности, потребителей и ресурсы энергетической гибкости по всей Европе и обеспечивающая полностью интегрированный европейский энергетический рынок.

Европейская энергосистема будущего представляет собой так называемую «Систему систем» (System of Systems), которая нуждается в тесном взаимодействии между системами передачи и распределения энергии, а также между различными энергосистемами. Все европейские TSOs будут играть ключевую роль в обеспечении работы этой энергосистемы будущего. В то же время она будет более общеевропейской и одновременно более локальной, а TSOs будут обеспечивать критически важный интерфейс между системами.

В представленном документе ENTSO-E показывает, что создание энергосистемы углеродно-нейтральной Европы возможно в обозримом будущем, но необходимо изменить четыре ключевых элемента, чтобы реализовать эту возможность:

необходимо развитие крупномасштабных систем энергетической гибкости как краткосрочной, так и долгосрочной, которая должна быть скоординирована с будущими потребностями энергосистемы и постепенным отказом от генерации на ископаемом топливе;

необходимо внести изменения в эксплуатацию энергосистемы, которые будут соответствовать требованиям этой гораздо более сложной «Системы систем», включая управление энергетической гибкостью благодаря инновациям и сотрудничеству;

необходимо внести изменения в нормативно-правовую базу, процедуры планирования развития энергосистемы и выдачи разрешений, которые будут способствовать своевременному получению необходимых инвестиций и поощрять эффективность и инновации;

необходимо внести изменения в структуру энергорынка как ключевого фактора, который должен развиваться, чтобы быть способным распределять экономическую выгоду там, где и когда она будет наиболее необходима для энергетической системы, отражая при этом потребности и предпочтения различных потребителей.

По мнению ENTSO-E, чтобы как можно скорее воплотить в реальность это видение энергосистемы будущего необходимо тесное сотрудничество в рамках всей энергетической отрасли и постоянный диалог с потребителями, заинтересованными сторонами и государственными органами на европейском, национальном и местном уровнях. Также необходимо тесное сотрудничество как между TSOs на европейском и региональном уровнях, так и с операторами распределительных систем. Это потребует как значительных инвестиций в инфраструктуру, так и внесения изменений в нормативно-правовую базу и структуру энергорынка, обеспечивающих соответствующие ценовые и инвестиционные сигналы, а также необходимые системные услуги.

При реализации указанных выше изменений необходимо также решить три ключевые проблемы: устойчивость, доступность для конечных потребителей и надежность энергосистемы.

Официальный сайт ENTSO-E