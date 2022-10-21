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21 октября 2022, 14:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОПА, ENTSO-E
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Европейская ассоциация системных операторов ENTSO-E опубликовала документ – «ENTSO-E Vision: A Power System for a Carbon Neutral Europe», в котором представлен взгляд ENTSO-E на создание энергосистемы, соответствующей углеродно-нейтральной Европе. Опубликованный документ основывается на предыдущем документе ENTSO-E – «Vision 2030», на долгосрочных сценариях Десятилетнего плана развития европейской электрической сети (TYNDP) и на разработанной ENTSO-E Дорожной карте исследований, разработок и инноваций на 2020-2030 гг., а также включает общую информацию о тенденциях, сценариях, технологиях и инновациях, полученную от системных операторов стран ЕС.
В полностью углеродно-нейтральной экономике электроэнергия станет основным и наиболее эффективным энергоресурсом, при этом электроэнергетический сектор необходимо объединить с другими секторами энергетики. Согласно мнению ENTSO-E, энергосистема будущего будет основываться на трех ключевых элементах, необходимых для создания устойчивой надежной и доступной энергосистемы:
Европейская энергосистема будущего представляет собой так называемую «Систему систем» (System of Systems), которая нуждается в тесном взаимодействии между системами передачи и распределения энергии, а также между различными энергосистемами. Все европейские TSOs будут играть ключевую роль в обеспечении работы этой энергосистемы будущего. В то же время она будет более общеевропейской и одновременно более локальной, а TSOs будут обеспечивать критически важный интерфейс между системами.
В представленном документе ENTSO-E показывает, что создание энергосистемы углеродно-нейтральной Европы возможно в обозримом будущем, но необходимо изменить четыре ключевых элемента, чтобы реализовать эту возможность:
По мнению ENTSO-E, чтобы как можно скорее воплотить в реальность это видение энергосистемы будущего необходимо тесное сотрудничество в рамках всей энергетической отрасли и постоянный диалог с потребителями, заинтересованными сторонами и государственными органами на европейском, национальном и местном уровнях. Также необходимо тесное сотрудничество как между TSOs на европейском и региональном уровнях, так и с операторами распределительных систем. Это потребует как значительных инвестиций в инфраструктуру, так и внесения изменений в нормативно-правовую базу и структуру энергорынка, обеспечивающих соответствующие ценовые и инвестиционные сигналы, а также необходимые системные услуги.
При реализации указанных выше изменений необходимо также решить три ключевые проблемы: устойчивость, доступность для конечных потребителей и надежность энергосистемы.
Официальный сайт ENTSO-E
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