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Франция выходит из Европейской энергетической хартии

Франция выходит из Европейской энергетической хартии

21 октября 2022, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ЕВРОСОЮЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Франция намерена выйти из договора о Европейской энергетической хартии, чтобы ускорить зеленый переход в сфере энергетики. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы желаем как можно скорее совершить переход к Европе, как полностью электрическому континенту. В этой связи я бы хотел заявить здесь четко о том, что Франция приняла решение выйти из договора о [Европейской] энергетической хартии, о чем просили многие", - заявил Макрон.

Глава государства рассказал о том, что, в частности, после переговоров с премьерами Испании и Португалии минувшим вечером было принято решение отложить проект строительства газопровода Midcat. Вместо этого было решено укреплять взаимосвязь за счет электрических энергосетей. Также было решено "разработать коридор зеленой энергии" между Испанией и Францией.

"На мой взгляд, это позволяет реализовать намеченные ранее Францией краткосрочные цели: снизить цены на энергию и сохранить европейское единство. Думаю, что эти решения ведут нас в правильном направлении и позволяют в срочном порядке решать вопросы нашей конкурентоспособности, а также защищать нашу экономику. Кроме того, это соответствует нашим более широким целям по части защиты климата, перспективам реиндустриализации и нашему желанию европейского суверенитета", - сказал Макрон.

В четверг интернет-портал "Репортер" сообщил, что около 30 ассоциаций направили в правительство Франции письмо с просьбой о выходе из договора о Европейской энергетической хартии, которая, по их словам, "тормозит экологический переход". Они также напомнили, что из этого соглашения еще в 2016 году вышла Италия, а недавно об аналогичном желании заявили Испания, Нидерланды и Польша.

Источник: ТАСС

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